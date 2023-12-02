Гамбургер на ножках: нейросеть попросили сгенерировать самого американского американца

Вот как на самом деле должен был выглядеть Капитан Америка!
Тренд с «Make it more» в DALL-E 3 набирает обороты. Нейросеть заставляют генерировать изображение и довести его до абсолюта. Вот как по мнению DALL-E 3 выглядит самый американистый американец. Соль земли США, мечта грёз девчонок. Эволюция образа налицо.
С каждой новой задачей образ становился всё более толстым и гамбургероподобным.
Интересно, что тема фастфуда в задаче не фигурировала, но нейросеть неразрывно связала образ американца с Макдональдсом, и подняла ресторан быстрого питания на уровень божества.
Вот как выглядит самый-самый американец по мнению нейросети. Возможно, DALL-E 3 не слишком и ошибается. Кстати, интересно, что изначально нейросеть выбрала американцем белого парня.
Источник:
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однако нейросети работают немного не так
BLM негодует.