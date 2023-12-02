Гамбургер на ножках: нейросеть попросили сгенерировать самого американского американца

Тренд с «Make it more» в DALL-E 3 набирает обороты. Нейросеть заставляют генерировать изображение и довести его до абсолюта. Вот как по мнению DALL-E 3 выглядит самый американистый американец. Соль земли США, мечта грёз девчонок. Эволюция образа налицо.

С каждой новой задачей образ становился всё более толстым и гамбургероподобным.