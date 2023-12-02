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Гамбургер на ножках: нейросеть попросили сгенерировать самого американского американца

Гамбургер на ножках: нейросеть попросили сгенерировать самого американского американца

Автор:
02 декабря 2023 09:09
Сообщество : Нейротворчество
Метки: DALL-E 3   Make it more   Нейросеть   Нейротворчество   американец   интересное   
1398
11

Вот как на самом деле должен был выглядеть Капитан Америка!


Тренд с «Make it more» в DALL-E 3 набирает обороты. Нейросеть заставляют генерировать изображение и довести его до абсолюта. Вот как по мнению DALL-E 3 выглядит самый американистый американец. Соль земли США, мечта грёз девчонок. Эволюция образа налицо.

С каждой новой задачей образ становился всё более толстым и гамбургероподобным.


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Интересно, что тема фастфуда в задаче не фигурировала, но нейросеть неразрывно связала образ американца с Макдональдсом, и подняла ресторан быстрого питания на уровень божества.


Вот как выглядит самый-самый американец по мнению нейросети. Возможно, DALL-E 3 не слишком и ошибается. Кстати, интересно, что изначально нейросеть выбрала американцем белого парня.

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Метки: DALL-E 3   Make it more   Нейросеть   Нейротворчество   американец   интересное   
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4  комментария
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13k
Copycat 2 часа назад
еесть такое - у них там проблемы с ожирением, плюсом идиотизм с бодипозитивом не дает с этим бороться

однако нейросети работают немного не так
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Ksenia2 Полчаса назад
А на последней картинке - бог американцев. Логично
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2k
Igor Grishaev 44 минуты назад
Почему не чёрный??
BLM негодует.
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