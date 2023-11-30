Как холодец влияет на ваше здоровье

Есть спорное мнение, что холодец готовят из свинины, курицы или рыбы, в то время как студень — это блюдо исключительно из говядины. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Холодец приготавливают на мясном бульоне без загустителей, а для студня используют желатин. Некоторые люди могут называть эти два разных блюда «заливным», однако это не совсем так.

Различие между холодцом и студнем согласно ГОСТу заключается в количестве мяса: студень содержит от 5 до 60% мяса, в то время как в холодце, его должно быть, не менее 70–75%. Выходит, по современным стандартам холодец и студень — это два разных продукта.

В свою очередь, заливное — это блюдо русской кухни, которое было создано французскими поварами в начале XIX века. Они взяли за основу студень и придумали новый рецепт. Для приготовления заливного брали лучшие ингредиенты, которые нарезали таким образом, чтобы была видна их структура.

Французы осветляли бульон и подкрашивали его при помощи куркумы, шафрана и лимонной цедры. Они добавляли пряности и украшали блюдо яркими овощами, фруктами и даже грибами, чтобы повысить его вкусовые и эстетические качества. Изначально заливные блюда готовились из рыбы, но затем стали использовать мясо, птицу и дичь.

Вне зависимости от выбранного рецепта холодной закуски, нужно долго томить бульон, чтобы достичь хорошей насыщенности и застывания. Если недостаточно томить бульон, то может потребоваться добавление желатина. Для получения лучшего результата следует брать мясо взрослых животных или птицы.