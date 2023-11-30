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Как холодец влияет на ваше здоровье

Как холодец влияет на ваше здоровье

Автор:
30 ноября 2023 16:26
Метки: Традиция   влияет на здоровье   холодец   
326
4

Холодец — это излюбленная закуска и традиционный продукт на праздничном столе русского человека. Наши предки готовили его к Михайлову дню 21 ноября, который также называли «сытым днём». Блюдо было неотъемлемой частью новогоднего стола и Рождества.

В наше время эта традиция сохраняется. Что же такого особенного в холодце, что его обязательно нужно попробовать? Может ли быть какой-то подвох, и для кого холодец может быть вредным?

Есть спорное мнение, что холодец готовят из свинины, курицы или рыбы, в то время как студень — это блюдо исключительно из говядины. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Холодец приготавливают на мясном бульоне без загустителей, а для студня используют желатин. Некоторые люди могут называть эти два разных блюда «заливным», однако это не совсем так.


Различие между холодцом и студнем согласно ГОСТу заключается в количестве мяса: студень содержит от 5 до 60% мяса, в то время как в холодце, его должно быть, не менее 70–75%. Выходит, по современным стандартам холодец и студень — это два разных продукта.

В свою очередь, заливное — это блюдо русской кухни, которое было создано французскими поварами в начале XIX века. Они взяли за основу студень и придумали новый рецепт. Для приготовления заливного брали лучшие ингредиенты, которые нарезали таким образом, чтобы была видна их структура.


Французы осветляли бульон и подкрашивали его при помощи куркумы, шафрана и лимонной цедры. Они добавляли пряности и украшали блюдо яркими овощами, фруктами и даже грибами, чтобы повысить его вкусовые и эстетические качества. Изначально заливные блюда готовились из рыбы, но затем стали использовать мясо, птицу и дичь.


Вне зависимости от выбранного рецепта холодной закуски, нужно долго томить бульон, чтобы достичь хорошей насыщенности и застывания. Если недостаточно томить бульон, то может потребоваться добавление желатина. Для получения лучшего результата следует брать мясо взрослых животных или птицы.


Он является источником витаминов группы В, железа, магния, калия, натрия, кобальта, лизина, глицина, фосфора и коллагена. Продукт способствует укреплению костей и суставов, улучшает пищеварение и повышает иммунитет.


Различные виды холодца имеют свои особенности. Например, продукт из свинины или говядины богат железом, в то время как вариант из курицы или индейки содержит меньше холестерина. К тому же холодец из птицы может быть полезен для регулирования артериального давления.

Этот продукт, без преувеличения, настоящий подарок для организма, особенно в зимний период. Вкусное блюдо помогает укрепить иммунитет, повышает уровень гемоглобина, улучшает состав крови, поддерживает нервную систему и способствует восстановлению связок и суставов.

Благодаря высокому содержанию коллагена, холодец не просто полезен для общего самочувствия, но и улучшает состояние кожи, придавая ей упругость и здоровый вид. Продукт особенно хорош для спортсменов и тех, кто столкнулся с проблемами опорно-двигательного аппарата.


Холодец на праздничном столе имеет свои плюсы. В желудке он частично превращается в жидкость и мягко обволакивает его стенки. Это замедляет всасывание крепкого алкоголя. Более того, холодец обогащает организм глицином, который способен нейтрализовать ацетальдегид — вещество, вызывающее похмелье.


Продукт может быть вреден для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, почек, поджелудочной железы, жёлчного пузыря и подагрой. Если у вас есть лишний вес или сердечно-сосудистые заболевания, то лучше выбрать говяжий или куриный холодец. Блюдо может быть не самым подходящим для тех, кто находится на диете, так как некоторые его варианты содержать много жиров и калорий.


Холодец — это не только обязательная закуска на праздничном столе, но и полезный продукт для здоровья. Он богат витаминами, укрепляет кости, улучшает пищеварение, повышает иммунитет и даже благотворно влияет на кожу.


Только стоит помнить, что холодец может быть вреден для людей с различными заболеваниями и для тех, кто следит за своей фигурой. Поэтому наслаждайтесь вкусом этого замечательного продукта с умом и помните, что умеренность является важным аспектом здорового образа жизни.

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Метки: Традиция   влияет на здоровье   холодец   
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17  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
холодец без хрена не холодец
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862
Ольга 4 минуты назад
терпеть не могу холодец. фу.
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108k
Татьяна Юсова 5 минут назад
Наивно думать, что коллагены (белки) из холодца рассосутся в желудке, попадут в кровь, минуют печень и соберутся в колене. Попадая в организм, коллаген, как и любой другой белок, расщепляется на аминокислоты.
А вот к хрящам, которые и являются главной проблемой заболевания суставов, не подходит ни кровеносная, ни лимфатическая, ни нервная системы. Поэтому питательные вещества в него попадают из синовиальной жидкости – то есть, питает хрящ не кровь, а синовиальная жидкость.
Я, как опытный борец с заболеваниями суставов, на этой теме не одну собаку съела. Поэтому знаю, что холодец никоим образом е способствует укреплению костей и суставов.
Всё это мифы и сказки.
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4k
Parus59 22 минуты назад
Отлично влияет, читать не стал, бессмысленное занятие, польза очевидна по умолчанию.)))

000
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11k
Алексей 48 минут назад
На фото не холодец, а не понятно что. Что то на вид мясное,залитое сверху желатином
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11k
kaboza 56 минут назад
С картошечкой сбоку горячей жареной, чтобы с легонцухи холодец подтапливала, и под соточку..
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20k
scorpick Час назад
Очень вкусный пост. В субботу на рынок поедем. Надо бы говяжьих ног прикупить.
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16k
GROMOZEKA Час назад
В моем детстве холодец ненавидел.
Ибо пихали туда всё что угодно, кожу, хрящи и т.д.
Поэтому сам варю оставляя исключительно мякоть.
Надо сварить, кстати
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326
iskra Час назад
Картинки красивые,такое бы я покушал. А то я холодец ненавижу,потому что меня всегда угощали каким-то месивом их костей,хрящей,шкуры и подозрительных кусочков мяса.
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33k
Ego sum qui sum Час назад
блин захотелось
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16k
Николаевич 2 часа назад
Автор, ты "садист"? ...Такие картинки, ...я даже пост (но "+" однозначно) не читал, а
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