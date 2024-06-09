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В США тестируют противозачаточный гель для мужчин

В США тестируют противозачаточный гель для мужчин

Автор:
09 июня 2024 08:00
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: США   гормональный гель   медицина США   мужская контрацепция   мужчины   подавление сперматозоидов   
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Если препарат успешно пройдет все проверки, то в мире появится первое средство для мужской контрацепции. Работать оно будет по тому же принципу, что и таблетки для женщин.

«Разработка безопасного, высокоэффективного и надежно обратимого метода контрацепции для мужчин является неудовлетворенной потребностью», — заявила в пресс-релизе старший автор исследования доктор Диана Блит, руководитель программы разработки контрацептивов в Национальных институтах здравоохранения.


По задумке ученых, это гормональный противозачаточный гель будет блокировать выработку сперматозоидов, и американцам уже не нужно будет себя стерилизовать.


В исследовании фазы 2 приняли участие 222 мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, каждый из которых ежедневно наносил примерно по чайной ложке гормонального геля на каждое плечо. Почему плечо и как оно связано с выработкой сперматозоидов не уточняется.


В ходе исследования у 86% мужчин наблюдалось подавление спермы в среднем через восемь недель, что было быстрее, чем ожидали исследователи. Несмотря на положительный эффект, именно медленное наступление подавления стало серьезной проблемой для ученых. Над этим они сейчас упорно работают, тестируя введение в гель синтетического гормона нестерона, который используют в женской контрацепции.


Он должен действовать быстрее и не вызывать побочки. В настоящий момент от геля спины подопытных покрываются прыщами и увеличивается вес.

Сейчас исследователи изучают, насколько хорошо гель защищает от беременности. Исследование будет длится еще год.


«Мы настаиваем на гормональных мужских контрацептивах уже 50 лет, но у нас недостаточно денег, чтобы действительно провести что-то через очень масштабные испытания третьей фазы», ​​— доктор Дэниел Джонстон, руководитель Национального института здоровья детей и человека.





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Метки: США   гормональный гель   медицина США   мужская контрацепция   мужчины   подавление сперматозоидов   
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5  комментариев
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20k
banzai7 Час назад
А гель для улучшения мозговой деятельности надо вытирать в жопу.
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8k
Invertor 22 минуты назад
Ну да, а через 12 недель хрен на лбу вырастет.
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9k
perekrestok Полчаса назад
Гормонотерапия кажется всегда ведет к сильным побочкам, типа набора веса, изменения оволосения и прочее. Если не хочешь последствий на один раз - есть презики. Если семья - для женщин кучу всего придумали. Не надо изобретать велосипед с крыльями.
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60k
zloykoyot 47 минут назад
Надо посмотреть что будет с испытуемыми лет через 5. Не так давно на каждом углу трубили насколько вейп безопаснее сигарет. А менее 100 лет назад в штатах и не только многие улучшали здоровье с помощью радиоактивной водички.
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