В США тестируют противозачаточный гель для мужчин

«Разработка безопасного, высокоэффективного и надежно обратимого метода контрацепции для мужчин является неудовлетворенной потребностью», — заявила в пресс-релизе старший автор исследования доктор Диана Блит, руководитель программы разработки контрацептивов в Национальных институтах здравоохранения.

По задумке ученых, это гормональный противозачаточный гель будет блокировать выработку сперматозоидов, и американцам уже не нужно будет себя стерилизовать.

В исследовании фазы 2 приняли участие 222 мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, каждый из которых ежедневно наносил примерно по чайной ложке гормонального геля на каждое плечо. Почему плечо и как оно связано с выработкой сперматозоидов не уточняется.