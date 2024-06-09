В США тестируют противозачаточный гель для мужчин

Если препарат успешно пройдет все проверки, то в мире появится первое средство для мужской контрацепции. Работать оно будет по тому же принципу, что и таблетки для женщин.
«Разработка безопасного, высокоэффективного и надежно обратимого метода контрацепции для мужчин является неудовлетворенной потребностью», — заявила в пресс-релизе старший автор исследования доктор Диана Блит, руководитель программы разработки контрацептивов в Национальных институтах здравоохранения.
По задумке ученых, это гормональный противозачаточный гель будет блокировать выработку сперматозоидов, и американцам уже не нужно будет себя стерилизовать.
В исследовании фазы 2 приняли участие 222 мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, каждый из которых ежедневно наносил примерно по чайной ложке гормонального геля на каждое плечо. Почему плечо и как оно связано с выработкой сперматозоидов не уточняется.
В ходе исследования у 86% мужчин наблюдалось подавление спермы в среднем через восемь недель, что было быстрее, чем ожидали исследователи. Несмотря на положительный эффект, именно медленное наступление подавления стало серьезной проблемой для ученых. Над этим они сейчас упорно работают, тестируя введение в гель синтетического гормона нестерона, который используют в женской контрацепции.
Он должен действовать быстрее и не вызывать побочки. В настоящий момент от геля спины подопытных покрываются прыщами и увеличивается вес.
Сейчас исследователи изучают, насколько хорошо гель защищает от беременности. Исследование будет длится еще год.
«Мы настаиваем на гормональных мужских контрацептивах уже 50 лет, но у нас недостаточно денег, чтобы действительно провести что-то через очень масштабные испытания третьей фазы», — доктор Дэниел Джонстон, руководитель Национального института здоровья детей и человека.
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