Российский боец UFC одержал победу и станцевал калинку

И рассказал:

Тычок в глаз? После него я ничего не видел этим глазом, я вижу три тебя, два его. Но, честно говоря, я никогда не был так готов, как к этому бою, это был лучший кэмп в моей карьере. Даже если бы он ткнул меня в оба глаза, я бы, пожалуй, все равно убил бы его. В конце первого раунда я понял, что его легче поймать с правой, я ждал этой возможности снова, и во втором раунде она пришла.