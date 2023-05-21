Российский боец UFC одержал победу и станцевал калинку

Он скучал по своему фирменному празднованию.
Вячеслав Борщев - 31-летний кикбоксер и боец UFC из Волгограда. Провёл 10 официальных боёв и одержал 7 побед.
Последний, на данный момент, бой состоялся в ночь на 21 мая. Борщев сражался с 23-летним Махешатом Хайсаером - урождённым казахом, выступающим за Китай.
До этого Вячеслав проиграл 2 последних боя, поэтому поединок был для него как экзамен на профпригодность. Справился на все пять баллов, хотя во время боя Махешат попал Вячеславу пальцем в глаз, пришлось даже останавливать раунд. Зато потом Борщёв выступил «на все деньги».
После победы, Вячеслав исполнил фирменный танец:
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Тычок в глаз? После него я ничего не видел этим глазом, я вижу три тебя, два его. Но, честно говоря, я никогда не был так готов, как к этому бою, это был лучший кэмп в моей карьере. Даже если бы он ткнул меня в оба глаза, я бы, пожалуй, все равно убил бы его. В конце первого раунда я понял, что его легче поймать с правой, я ждал этой возможности снова, и во втором раунде она пришла.
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