Азиатки теперь втыкают колышки в нос

Колышки в нос во имя красоты

В Южной Корее, Китае и Японии активно продаются наборы под названием «европейский нос» или Nose Lifter. Нужны они тем, у кого нет (пока) денег на пластику. Потому что своя внешность им уже не нравится.

Набор состоит из ряда колышков и распорок, которые надо вставлять в ноздри, чтобы изнутри менять контур носика. Потому что в азиаток часто бывают более плоские, приплюснутые носы. А милыми считаются маленькие носики с острыми кончиками (как в дорамах, вы видели там обычную азиатку когда-нибудь?!).