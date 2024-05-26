Азиатки теперь втыкают колышки в нос

Чтобы стать конвенционально красивее при помощи домашних средств. Нет, это не как «сломай мне уши», а более изящно.
Но, тем не менее, выглядит как кустарная пластика. Впрочем, в обманках во внешности нам за китаянками и кореянками не угнаться никогда.
Колышки в нос во имя красоты
В Южной Корее, Китае и Японии активно продаются наборы под названием «европейский нос» или Nose Lifter. Нужны они тем, у кого нет (пока) денег на пластику. Потому что своя внешность им уже не нравится.
Набор состоит из ряда колышков и распорок, которые надо вставлять в ноздри, чтобы изнутри менять контур носика. Потому что в азиаток часто бывают более плоские, приплюснутые носы. А милыми считаются маленькие носики с острыми кончиками (как в дорамах, вы видели там обычную азиатку когда-нибудь?!).
Нос насильственным методом вытягивается (по сути это «кость в нос»). В наборе штрифты сразу нескольких размеров – от 2 до 3 сантиметров, чтобы не порвать ваш нос, если большой штифт сразу не поместится.
Но всякий нос можно натренировать не испытывать боли от такого раздирания изнутри.
Колышки еще раскупают девушки с неровными носами, крючковатыми, сдвинутыми вбок. Тысячи проблем – одно решение! Это ли не чудо?!
Это опасно?
Ну конечно же. Во многом потому, что пользуются такими колышками женщины с уже пограничным состоянием ненависти к себе. Потому они часто игнорируют неприятные ощущения.
И в Тайбее 25-летняя девушка чуть не потеряла сам нос, когда колышки изнутри проткнули ее носовую мембрану. Она терпела весь день, потому в рану попали бактерии и началась дикая локальная инфекция.
Доктора же говорят, что колышки можно нечаянно вдохнуть внутрь, а там они заблокируют дыхательные пути.
А в Китае девушка умудрилась случайно проглотить эти перегородки, но там они вышли естественным путем, хотя девушка от испуга вызвала скорую помощь.
Это куда более опасная штука, чем накладкой пупок, по которому азиаты сходили с ума в прошлом году. И даже чем наклейка на глаз для имитации второго века, а также скотч на лицо, чтобы утянуть контур. Да, да, всем этим очень активно пользуются в Азии.
Так что азиаты это те, кто изобрели фотошоп в реальной жизни. Просто косметика и контуринг для них давно – прошлый век и детские игрушки!
Источник:
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