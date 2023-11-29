Речь пойдёт о тех аниматорах-затейниках, которые привлекают внимание окружающих своим видом, а не о тех, кто занимаются мультипликацией. Впрочем, иногда это почти одно и то же [см. пост].

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1. Жесть какая... Тянут на фильм ужасов 0 Источник:

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2. Такие телепузики нам нужны! 0 Источник:

3. Ну хотя бы глаза на месте 0 Источник:

4. Ну хоть заплатил? 0 Источник:

5. Тут аккумулятор сел 0 Источник:

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8. Внешность — ничто, харизма — всё! 0 Источник:

9. Ахаха 0 Источник:

10. "Меня обучат"... 0 Источник:

11. Плохо что ли? Хорошо! 0 Источник:

12. Фотография тянет на мем... без всяких подписей всё понятно 0 Источник:

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14. Аниматорам тоже нужно иногда пить 0 Источник:

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