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Речь пойдёт о тех аниматорах-затейниках, которые привлекают внимание окружающих своим видом, а не о тех, кто занимаются мультипликацией. Впрочем, иногда это почти одно и то же [см. пост].
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