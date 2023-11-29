Девушка в костюме кролика, подравшаяся с пьяным мужчиной, поделилась подробностями инцидента

Несколько дней назад нетрезвый мужчина ударил девушку-аниматора в костюме белого кролика, а затем получил в ответ. Представительница прекрасного пола пообщалась с журналистом и рассказала...