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Мы [не] гарантируем вашу анонимность

Мы [не] гарантируем вашу анонимность

Автор:
31 октября 2023 17:57
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   анонимность   анонимусы   интересное   подборка   
1953
19
Данный пост целиком смогут прочувствовать неверные супруги, девушки, продавцы зеркал, подсудимые, жалобщики и... Владимир Ленин.
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Метки: Прикол   Юмор   анонимность   анонимусы   интересное   подборка   
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11  комментариев
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710
thrashbox Час назад
Вот же твери !
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7k
MPEG-8 23 минуты назад
Классика жанра.
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53k
turyst 24 минуты назад
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41k
Example 6.2.6 Полчаса назад
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5k
Maldini 37 минут назад
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15k
GROMOZEKA 55 минут назад
Классика!
Про анонимность и пипки
Ссылка youtu.be
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6k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Я сначала не понял. А потом как понял!
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6k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Ступка. С пестиком, разумеется.
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6k
S__D Час назад
Комментарий к фото
почему анонимно?
.
Мстить будут.
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1k
Звёздный князь Час назад
5,6,7 и 8 фото каким боком относятся к анонимности?
5 - продать зеркало беспалевно. Где тут нарушение анонимности? Собака ср...щая на газон?
6 - человек в простыне, скрывший своё лицо?
7 - уничтожение насекомых анонимно. Вообще не понятно. Тут вообще-то подразумевается анонимность заказчика, а не исполнителя.
8 - анонимный тест. Та же фигня.
Автор, Вы хотя бы тщательнее изучите понятие анонимности, прежде чем пост запиливать.
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