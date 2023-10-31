Мы [не] гарантируем вашу анонимность

1953
19
Данный пост целиком смогут прочувствовать неверные супруги, девушки, продавцы зеркал, подсудимые, жалобщики и... Владимир Ленин.
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17. Вот круто бы было, если бы внутри был промышленный степлер, виноград или книги по вышиванию, а продавец просто прикалывается
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Метки: Прикол Юмор анонимность анонимусы интересное подборка
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Про анонимность и пипки
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Мстить будут.
5 - продать зеркало беспалевно. Где тут нарушение анонимности? Собака ср...щая на газон?
6 - человек в простыне, скрывший своё лицо?
7 - уничтожение насекомых анонимно. Вообще не понятно. Тут вообще-то подразумевается анонимность заказчика, а не исполнителя.
8 - анонимный тест. Та же фигня.
Автор, Вы хотя бы тщательнее изучите понятие анонимности, прежде чем пост запиливать.