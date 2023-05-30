25 художественных снимков в эстетике минимализма

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Поклонники стиля минимализм в искусстве ценят строгую простоту, лаконичность образов, а также точность и ясность композиции. Представленные минималистские фотографии отличает именно такая лаконичность и ясность — их авторы избегают переизбытка цвета, узоров или информации. И есть в этом что-то, притягивающее взгляд!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: изящество искусство лаконичность минимализм минималистская фотография простота стиль чудо минимализм
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