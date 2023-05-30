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25 художественных снимков в эстетике минимализма

25 художественных снимков в эстетике минимализма

Автор:
30 мая 2023 14:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: изящество   искусство   лаконичность   минимализм   минималистская фотография   простота   стиль   чудо минимализм   
992
26

Поклонники стиля минимализм в искусстве ценят строгую простоту, лаконичность образов, а также точность и ясность композиции. Представленные минималистские фотографии отличает именно такая лаконичность и ясность — их авторы избегают переизбытка цвета, узоров или информации. И есть в этом что-то, притягивающее взгляд!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изящество   искусство   лаконичность   минимализм   минималистская фотография   простота   стиль   чудо минимализм   
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8  комментариев
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
шикарно
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21
Rozario Час назад
а вот мои фотки в стиле минимализма. Тунис.
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70
Катрин Час назад
эстетическое наслаждение каждым кадром
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937
ruslan d 2 часа назад
Красота
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46k
Максим Т. 2 часа назад
Хорошо!
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46k
Максим Т. 2 часа назад
Комментарий к фото

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4k
Наталья 2 часа назад
Красиво
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