25 художественных снимков в эстетике минимализма

Поклонники стиля минимализм в искусстве ценят строгую простоту, лаконичность образов, а также точность и ясность композиции. Представленные минималистские фотографии отличает именно такая лаконичность и ясность — их авторы избегают переизбытка цвета, узоров или информации. И есть в этом что-то, притягивающее взгляд!