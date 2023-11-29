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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
29 ноября 2023 14:40
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1704
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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43  комментария
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28k
Егор 3 часа назад
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Aqueronte Полчаса назад
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Это он еще бухло не посчитал
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10k
MakDag 37 минут назад
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Это что, арго ЛГБТ?
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4k
Wertos 42 минуты назад
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Конечно... Чирик на семечки(сигареты)
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Лёха Лёха 2 часа назад
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Щас в собачьем корме мяса больше чем в колбасе
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Gadova 2 часа назад
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Потому что нельзя просто взять и отказать Киану Ривзу
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Gadova 2 часа назад
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Я своей собаке так говорю
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Gadova 2 часа назад
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Посылки от Озон описали, один в один
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
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Жиза. Передо мной в очереди стоит пожилая пара. Кассирша им говорит, вы мол знаете, что это собачьи колбаски? Они такие, нет, спасибо что сказали. Она говорит - я и смотрю, прилично одетые люди, ничего больше из звериного корма не взяли, решила предупредить ))
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friday2009 2 часа назад
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А кричать зачем?
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