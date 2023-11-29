Иерве-эль-Агуа – окаменевшее чудо в Мексике

Название переводится как «кипящая вода». И издали место действительно выглядит как гигантские струи исходящей паром кипящей жидкости. Но по мере приближения становится понятно, что воды здесь нет. Но именно водная стихия причастна к созданию этого колоритного места.

Но каменные струи создала не бурная горная река, поражающая мощью, а скромные трудолюбивые подземные ручьи, воды которых отличает высокий уровень содержания минералов, в частности, кальция. Миллиметр за миллиметром они оседали в горной породе, веками формируя такой необычный наскальный рисунок.