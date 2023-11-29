Иерве-эль-Агуа – окаменевшее чудо в Мексике

Одно время популярностью пользовались сады камней – интересные способы декоративного оформления пространства. А в Мексике природа сама сотворила нечто подобное. Только гораздо более грандиозное и прекрасное.
Hierve el Agua – каменный или застывший водопад расположен на расстоянии 50 километров на юго-восток от города Оахака в южной части страны.
Название переводится как «кипящая вода». И издали место действительно выглядит как гигантские струи исходящей паром кипящей жидкости. Но по мере приближения становится понятно, что воды здесь нет. Но именно водная стихия причастна к созданию этого колоритного места.
Но каменные струи создала не бурная горная река, поражающая мощью, а скромные трудолюбивые подземные ручьи, воды которых отличает высокий уровень содержания минералов, в частности, кальция. Миллиметр за миллиметром они оседали в горной породе, веками формируя такой необычный наскальный рисунок.
Постепенно гора и превратилась в импровизированный водопад из каменных струй. Фактически это великолепие состоит из травертина – породы, образованной минералами карбоната кальция.
Водопадов здесь два: маленький Каскада Чика высотой чуть больше 10 метров, а его грандиозный собрат Каскада Гранте превышает отметку 90 метров.
Горячие ключи сформировали на утёсе бассейны с целебной водой, привлекающие внимание туристов. На фоне других озёр особенно выделяется особый бассейн, расположившийся у края утёса. Вода в нём нежно-бирюзового оттенка благодаря высокому содержанию кальция, границы практически не видны, что делает его одним из самых популярных фонов для фото на Иерве-эль-Агуа.
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