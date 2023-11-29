Запутанный географический блиц-тест

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В данном тесте будет всего два варианта ответа. Но от этого он не будет проще прочих географических тестов. Любители географии, вы готовы?
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