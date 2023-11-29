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Запутанный географический блиц-тест

Запутанный географический блиц-тест

Автор:
29 ноября 2023 17:47
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   географические тесты   география   интересное   тест   тесты по географии   
1555
1
В данном тесте будет всего два варианта ответа. Но от этого он не будет проще прочих географических тестов. Любители географии, вы готовы?

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Метки: Тесты   географические тесты   география   интересное   тест   тесты по географии   
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15  комментариев
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17k
Majul Час назад
Из 15 вопросов ответили верно на 14. Вы настоящий гуру географии. Видимо, атлас и справочник о странах мирах являются вашими настольными книгами.

Ошибся с Парагваем и пальцем в небо ткнул в Словакию и Нигер. Так что правдивых все-таки 12 из 15 )
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92k
sapér Vodička 5 минут назад
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12k
Krapiv 8 минут назад
а как правильно говорить: Иран или Ирак?
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5k
Шлагбаумэн 14 минут назад
Никогда не понимал, зачем здесь (не только в этом тесте) люди делятся "великолепными" оценками? Ведь всем и так ясно, что только еденицы в них без "шпаргалок" набирают 100% результат. Минусуйте...
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11k
Сатанеев Полчаса назад
13/15. Ошибся с Лихтенштейн/Люксембургом и невнимательно прочёл вопрос о Гвиане/Гвинее.
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5k
Mishganer Полчаса назад
15 из 15. Советская школа
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5k
Котэ 58 минут назад
Нигер...
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16k
GROMOZEKA Час назад
Хоть по географии и была тройка, ответил на 14
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267
unclejohn Час назад
Всё таки я географический кретин...
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27k
Wolfram Час назад
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684
Predictor Час назад
Как-то просто.... Наверное, только про "страну в Альпах" задумался.
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Ливия с Ливаном подвели
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