Как выглядели 15 знаменитых спортсменок на пике своей карьеры и сейчас

Женщины — это не только визуальное украшение этого мира, но и прямое доказательство тому, что слабый пол может быть очень сильным! И спорт — это одна их тех сфер, где это наглядно видно.
Сегодня мы хотим показать вам фотографии знаменитых спортсменок в начале или на пике их карьеры в сравнении с тем, как они выглядят сейчас. Спойлер: они великолепны в любой период своей жизни!
Олимпийская чемпионка Серена Уильямс в представлении не нуждается — её имя и победы у всех на слуху. Также известна своим замужеством за основателем интернет-платформы Reddit, Алексисом Оганяном.
Ляйсан Утяшева — знаменитая спортсменка и победительница многих международных соревнований. Она должна была участвовать на Олимпийских играх в Пекине, к которым усердно готовилась, но из-за сложнейшей травмы (которую, к слову, очень долго не могли диагностировать) и её последствий в 2006 году Ляйсан пришлось оставить большой спорт.
Даника Патрик — одна из самых успешных автогонщиц в истории. В 2008 году в Японии она выиграла чемпионат Indy 300 и стала первой женщиной, ставшей чемпионом серии IndyCar.
Анна Курникова — экс-первая ракетка мира и супруга известного испанского певца Энрике Иглесиаса. Пара вот уже 22 года находится в отношениях и растит троих детей.
Источник:
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