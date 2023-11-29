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Как выглядели 15 знаменитых спортсменок на пике своей карьеры и сейчас

Как выглядели 15 знаменитых спортсменок на пике своей карьеры и сейчас

Автор:
29 ноября 2023 09:13
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   внешность   карьера   спортсменка   тогда и сейчас   фото   
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Женщины — это не только визуальное украшение этого мира, но и прямое доказательство тому, что слабый пол может быть очень сильным! И спорт — это одна их тех сфер, где это наглядно видно.

Сегодня мы хотим показать вам фотографии знаменитых спортсменок в начале или на пике их карьеры в сравнении с тем, как они выглядят сейчас. Спойлер: они великолепны в любой период своей жизни!

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Олимпийская чемпионка Серена Уильямс в представлении не нуждается — её имя и победы у всех на слуху. Также известна своим замужеством за основателем интернет-платформы Reddit, Алексисом Оганяном.

Ляйсан Утяшева — знаменитая спортсменка и победительница многих международных соревнований. Она должна была участвовать на Олимпийских играх в Пекине, к которым усердно готовилась, но из-за сложнейшей травмы (которую, к слову, очень долго не могли диагностировать) и её последствий в 2006 году Ляйсан пришлось оставить большой спорт.

Даника Патрик — одна из самых успешных автогонщиц в истории. В 2008 году в Японии она выиграла чемпионат Indy 300 и стала первой женщиной, ставшей чемпионом серии IndyCar.

Анна Курникова — экс-первая ракетка мира и супруга известного испанского певца Энрике Иглесиаса. Пара вот уже 22 года находится в отношениях и растит троих детей.

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Метки: Спорт   внешность   карьера   спортсменка   тогда и сейчас   фото   
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3  комментария
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62k
pynh 39 минут назад
стероидных абизян бы поменьше
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14k
Antique computer Полчаса назад
Анналена Бербок, министр иностранных дел Германии.
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5k
Alex Полчаса назад
Черные явно стероидов перебрали.
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