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"Гадкие утята": неприглядные птенчики и их взрослые сородичи

"Гадкие утята": неприглядные птенчики и их взрослые сородичи

Автор:
23 июня 2022 08:28
Сообщество : Животные
Метки: было стало   в мире   животные   интересно   подборка   птенцы   птицы   
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Помните сказку про гадкого утёнка, которого сородичи считали уродливым и изгнали, а в итоге он превратился в прекрасного лебедя? Героев сегодняшней подборки никто не гонит из стаи, однако в юном возрасте они выглядят довольно невзрачно.

Творения природы, безусловно, великолепны. Однако, глядя на птенцов определенных видов, может показаться, что эволюция свернула на кривую дорожку. Но это лишь заблуждение. Внешний вид некоторых птенцов вызывает у людей лишь недоумение и смешки. Вот только спустя время эти неуклюжие детёныши превращаются в потрясающе грациозных и красивых птиц.


Белоголовый орлан

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Белоголовые орланы виртуозно владеют мастерством полёта. Находясь в воздухе, птица может перевернуться вверх ногами и продолжать парение в таком виде.


Большая конюга


Сипуха


Птенцы сипухи достаточно рано становятся самостоятельными. Это является отличительной особенностью вида.


Страус


Страус не прячет голову в песок, как думают многие. При столкновении с опасностью он предпочтёт убежать. Если отступить не получится — страус проявит все свои бойцовские качества и будет атаковать.


Золотой фазан


Императорский пингвин


Южноамериканская гарпия


Гарпия — огромная и очень сильная птица. Самки вдвое крупнее самцов. Они весят более девяти килограммов, тогда как вес самцов обычно не превышает пяти килограммов.


Кафрский рогатый ворон


Совиный козодой


Цапля


Казуар


Чёрный какаду


Венценосный голубь

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   в мире   животные   интересно   подборка   птенцы   птицы   
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2  комментария
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pssst 55 минут назад
пингвин только королевский, а не императорский
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Себастьян Перейра

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