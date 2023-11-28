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Не наша девочка с Земли

Не наша девочка с Земли

Автор:
28 ноября 2023 21:58
Метки: иллюстрации   литература   переводы   
873
20

Уверен, что вряд ли найдётся тот, кто не знает Алису Селезнёву

Образ школьницы из будущего больше всего знаком многим по советским экранизациям цикла  известного писателя Кира Булычёва (подробнее — здесь: Отец Алисы (и даже не одной!)) «Приключения Алисы»: полнометражному мультфильму «Тайна третьей планеты» (реж.: Роман Качанов, 1981) и 5-серийному минителесериалу  «Гостья из будущего» (реж. Павел Арсенов, 1984).

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Не очень внятные последующие кино- и мульт-варианты: «Лиловый шар» (реж. Павел Арсенов, 1987), «Остров ржавого генерала»  (реж. Валентин Ховенко, 1988), «Узники Ямагири-Мару» (реж. Алексей Соловьёв, 1988) и «День рождения Алисы» (реж. Сергей Серёгин, 2009) в учёт уже не беру.


Также многие «помнят» Алису и других героев по иллюстрациям к циклу Булычёва работы замечательного художника Евгения Мигунова  (подробнее — здесь: Жил-был художник).

А примерно в то же время в ЧССР вышли издания «Dívka ze Země» (Прага, 1985) — перевод Павла Вейгеля «Девочки с Земли» и «Alenčiny narozeniny» (1987) — включавшая перевод на чешский того же авторства повестей «День рождения Алисы» и «Сто лет тому вперёд» с иллюстрациям чешского художника Ярослава Мáлака (1928-2012).  

Как видно из обложки и титульного листа, переводчик счёл нужным зачем-то переименовать Алису в Áленку. Учитывая при том, что перевод текста повестей практически подстрочный.

Но «досталось» и другим героям. Так Громозеку кличут Громбурак/Hromburác, что со словацкого переводится как «удар молнии». При этом чехами данное слово использовалось как сказочное имя и раньше — в местном фольклоре.

Весельчак У стал Весёлым Ипсилоном/Veselý Ypsilon. Так чехи называют букву Y.

А «Синяя чайка» вдруг оказалась по-чешски  «Модрым рацеком»/Modry racek — т.е. «Синим чайком»!


Да и слова сродни «железяка» в чешском, видимо, не нашлось, и планета Шелезяка стала Шелезой/Šeleza,  что переводится, как ни странно — «железо».

Ну и рисунки сами по себе далеки от «канонических», привычных отечественному зрителю или читателю.

Может потому, что культовые у нас «Тайна третьей планеты» и «Гостья из будущего» по каким-то неизвестным причинам в социалистической Чехословакии в своё время показаны не были, в отличие, кстати, от соседних ГДР и ПНР. А может просто потому, что «я художник, я так вижу».


P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.


Источники:

https://dzen.ru/a/ZCyBsdHM1UpeR_fV;

https://vk.com/wall-17004296_4897;

личный архив

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Метки: иллюстрации   литература   переводы   
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10  комментариев
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Мигунов, безусловно, гениальный иллюстратор. У меня старое издание Понедельник начинается в субботу. Так я с детства героев вижу именно так, как нарисовал Евгений Тихонович. Других ассоциаций нет. И не только об этой книге речь, конечно.
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36k
Андрей Иванов 56 минут назад
"Сто лет тому вперёд" - это единственная книга, заставившая меня посещать читальный зал. Стулья там были просто чудовищные по жёсткости
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
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−3
Im__perec Андрей Иванов Час назад
Это она ещё про зомбаков-орков не рассказала, и как их жёны за похоронными охотятся
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−3
Im__perec Mauritanien Полчаса назад
То есть ты поддерживаешь этот конвеер смерти русских людей?
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11k
Sasa 2 часа назад
Прикольные чешские рисунки!
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Горбовский
хронический лентяй (
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