Не наша девочка с Земли

Уверен, что вряд ли найдётся тот, кто не знает Алису Селезнёву
Образ школьницы из будущего больше всего знаком многим по советским экранизациям цикла известного писателя Кира Булычёва (подробнее — здесь: Отец Алисы (и даже не одной!)) «Приключения Алисы»: полнометражному мультфильму «Тайна третьей планеты» (реж.: Роман Качанов, 1981) и 5-серийному минителесериалу «Гостья из будущего» (реж. Павел Арсенов, 1984).
Не очень внятные последующие кино- и мульт-варианты: «Лиловый шар» (реж. Павел Арсенов, 1987), «Остров ржавого генерала» (реж. Валентин Ховенко, 1988), «Узники Ямагири-Мару» (реж. Алексей Соловьёв, 1988) и «День рождения Алисы» (реж. Сергей Серёгин, 2009) в учёт уже не беру.
Также многие «помнят» Алису и других героев по иллюстрациям к циклу Булычёва работы замечательного художника Евгения Мигунова (подробнее — здесь: Жил-был художник).
А примерно в то же время в ЧССР вышли издания «Dívka ze Země» (Прага, 1985) — перевод Павла Вейгеля «Девочки с Земли» и «Alenčiny narozeniny» (1987) — включавшая перевод на чешский того же авторства повестей «День рождения Алисы» и «Сто лет тому вперёд» с иллюстрациям чешского художника Ярослава Мáлака (1928-2012).
Как видно из обложки и титульного листа, переводчик счёл нужным зачем-то переименовать Алису в Áленку. Учитывая при том, что перевод текста повестей практически подстрочный.
Но «досталось» и другим героям. Так Громозеку кличут Громбурак/Hromburác, что со словацкого переводится как «удар молнии». При этом чехами данное слово использовалось как сказочное имя и раньше — в местном фольклоре.
Весельчак У стал Весёлым Ипсилоном/Veselý Ypsilon. Так чехи называют букву Y.
А «Синяя чайка» вдруг оказалась по-чешски «Модрым рацеком»/Modry racek — т.е. «Синим чайком»!
Да и слова сродни «железяка» в чешском, видимо, не нашлось, и планета Шелезяка стала Шелезой/Šeleza, что переводится, как ни странно — «железо».
Ну и рисунки сами по себе далеки от «канонических», привычных отечественному зрителю или читателю.
Может потому, что культовые у нас «Тайна третьей планеты» и «Гостья из будущего» по каким-то неизвестным причинам в социалистической Чехословакии в своё время показаны не были, в отличие, кстати, от соседних ГДР и ПНР. А может просто потому, что «я художник, я так вижу».
P.S. В тексте поста присутствуют ссылки на мой же, внезапно переставший работать аккаунт, прошу не счесть за плагиат.
Источники:
https://dzen.ru/a/ZCyBsdHM1UpeR_fV;
https://vk.com/wall-17004296_4897;
личный архив
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