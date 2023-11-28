Не наша девочка с Земли

Не очень внятные последующие кино- и мульт-варианты: «Лиловый шар» (реж. Павел Арсенов, 1987), «Остров ржавого генерала» (реж. Валентин Ховенко, 1988), «Узники Ямагири-Мару» (реж. Алексей Соловьёв, 1988) и «День рождения Алисы» (реж. Сергей Серёгин, 2009) в учёт уже не беру.

Также многие «помнят» Алису и других героев по иллюстрациям к циклу Булычёва работы замечательного художника Евгения Мигунова (подробнее — здесь: Жил-был художник).