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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
28 ноября 2023 11:00
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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26
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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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44  комментария
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14k
Евгений 3 часа назад
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КаКаха
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20k
Bill 3 минуты назад
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Чето подозрительно. Обмена генами нет: мужик трахает только своих сестер.
Естественный отбор и приспособляемость работать не будут.
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3k
Тварь Полчаса назад
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Алкоголь сближает
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3k
Тварь 36 минут назад
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Пару капель ацетона, для запаха.
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−1
Сергей 42 минуты назад
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Какой народ такие и фильмы ему)
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Сергей 43 минуты назад
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Фейк) потому что в стране где валюта евро, нет такого, чтоб они от нищеты радовались найденным давним евро в кармане, так только в нищих странах, с рублями)
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Сергей 45 минут назад
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Ну да) русская в душе была бы, была б той овечкой спереди собаки)
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1k
alex 46 минут назад
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моя брокколи жареную трескает и цветную капусту. ещё картоху сырую
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13k
Copycat 59 минут назад
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это реальный фильм ужасов!
- страшно в нем то, что у этого фильма есть поклонники, что эти люди ходят среди нас!
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17k
Сергей Час назад
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Большая Лубянка д.2
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2k
xannar Час назад
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К вопросу об унижении... Кошка обычно прямо на хозяине спит ))
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9k
Regerald Час назад
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В молодости работал арматурщиком - реально накачанный ходил. Главное - спину не сорвать.
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2k
xannar Час назад
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Вот кстати да, каждый раз когда прихожу в Спортмастер, кто-то из посетителей принимает меня за персонал и просит что-то подсказать и рассказать. Я не понимаю почему, цвет футболки у меня вообще любой при этом, ни разу не похоже ))
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16k
Kucher Час назад
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А по ночам она посреди города ещё и Лезгинку танцует на дороге, вместе с другими овцелюбами.
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Сергей Kucher 44 минуты назад
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Мешают собаколюбам и лошаделюбам спать?)
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16k
Kucher 2 часа назад
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"прыгать с парашюта", "торзанка" - я чуть не самоубился, когда это читал.
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135
Роня Kucher Час назад
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Ну дык для самоубийц же, поэтому правильно, с парашюта
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