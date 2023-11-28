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В конкурсе "Мисс Вселенная" впервые участвовала модель с пышными формами

В конкурсе "Мисс Вселенная" впервые участвовала модель с пышными формами

Автор:
28 ноября 2023 10:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Непал   конкурс   красота   мисс вселенная   участница   фигура   
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Шекспир писал: "Красота - тщетное и сомнительное благо". Однако в этом году все участницы "Мисс Вселенной" были несомненно великолепны. 72-й конкурс красоты ознаменовался несколькими историческими событиями. Требования смягчили, поэтому впервые конкурсантками стали женщины, у которых уже есть дети, а также модель плюс-сайз. Именно она и завоевала сердца зрителей.

В начале этого года Джейн завоевала титул "Мисс Непал", а 18 ноября представила свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Сальвадоре.

Джейн сказала: "Будучи обладательницей пышных форм, не соответствующих стандартам красоты, я здесь, чтобы представлять всех женщин".

Выход непальской модели на сцену в Сальвадоре вызвал хвалебные отзывы в социальных сетях:

"Непальская модель Джейн Дипика Гарретт такая красавица и бросает вызов стереотипам на конкурсе "Мисс Вселенная".

"Мне нравится, что её поддерживают зрители".

"Наконец-то на конкурсе "Мисс Вселенная" представлены женщины плюс-сайз".

"Джейн Дипика Гарретт, ты преодолела барьеры. Многие женщины видят в тебе себя".


Девушка пропагандирует позитивное отношение к телу. На то, чтобы мотивировать других, королеву красоты вдохновила её собственная борьба с синдромом поликистозных яичников, который привёл к депрессии.

Джейн рассказала журналу Hola Magazine: "Несколько лет назад я была неуверенным в себе человеком, с очень низкой самооценкой. Сейчас я люблю себя, и это для меня успех".

24-летняя Эрика Робин вышла на конкурс в категории купальников в нежно-розовом буркини, закрывающем большую часть тела.

Тем не менее, скромность конкурсантки не защитила ее от консервативных критиков: некоторые пакистанские политики назвали её участие "позорным", а премьер-министр Анвар-уль-Хак Какар распорядился провести расследование.

Перед конкурсом королева красоты заявила, что надеется "изменить мнение о Пакистане как об отсталой стране".

Примечательно, что Эрика входит в 1% христиан Пакистана.

"Несмотря на критику, я готова принять любые вызовы, сохраняя ценности молодой современной пакистанки. Я представляю нашу богатую культуру и наследие, показываю всему миру, что Пакистан может праздновать успех женщин".

Девушка вошла в десятку лучших и получила титул "Мисс Конгениальность". Афинея рассказала в своём вступительном ролике, что её воспитала мать-иммигрантка, и она надеется, что её история "вдохновит людей".

Перед началом конкурса 28-летняя стюардесса написала в соцсети, что гордится тем, что стала первой трансженщиной Португалии, претендующей на титул "Мисс Вселенная".


Во время финального тура трём красавицам был задан вопрос: "Если бы вы могли прожить один год на месте другой женщины, кого бы вы выбрали и почему?" Шейннис выбрала защитницу прав женщин Мэри Уолстонкрафт.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Непал   конкурс   красота   мисс вселенная   участница   фигура   
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62k
pynh 2 часа назад
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2k
Сергей Викторович Минуту назад
22 года. а все висит. Да она уже к 30 будет совсем не айс, если конечно не займется своей фигурой
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 минуты назад
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18k
MarkovAlexandr Полчаса назад
Конкурс называется _Мисс_ Вселенная!
Почему "впервые конкурсантками стали женщины, у которых уже есть дети"?
Для замужних есть отдельный конкурс - Миссис Вселенная, пусть там и соревнуются, зачем смешивать?
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449
Инеса Гедуш MarkovAlexandr 20 минут назад
Можно иметь детей не будучи замужем.
Это же не конкурс " Мисс девственница".
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16k
ss Час назад
"Перед конкурсом королева красоты заявила, что надеется "изменить мнение о Пакистане как об отсталой стране"."
---
Но пакистанские политики, во главе с премьер министром, тут же доказали обратное.
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16k
ss Час назад
"Джейн сказала: "Будучи обладательницей пышных форм, не соответствующих стандартам красоты, я здесь, чтобы представлять всех женщин"."
---
Джейн! Не скромничай! Какие "пышные формы"?! Жирная ты!
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28k
Lehoia Час назад
Что за двойные стандарты. Если мужик жирный-жиробас, если женщина-пышные формы..
Какие на хрен пышные формы-свиноматка свиноматкой.
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6k
Кирилл 2 часа назад
Леди KFC
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