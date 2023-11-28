В конкурсе "Мисс Вселенная" впервые участвовала модель с пышными формами

Шекспир писал: "Красота - тщетное и сомнительное благо". Однако в этом году все участницы "Мисс Вселенной" были несомненно великолепны. 72-й конкурс красоты ознаменовался несколькими историческими событиями. Требования смягчили, поэтому впервые конкурсантками стали женщины, у которых уже есть дети, а также модель плюс-сайз. Именно она и завоевала сердца зрителей.
22-летняя Джейн Дипика Гарретт стала первой в истории участницей конкурса "Мисс Вселенная" с пышными формами
В начале этого года Джейн завоевала титул "Мисс Непал", а 18 ноября представила свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Сальвадоре.
Джейн сказала: "Будучи обладательницей пышных форм, не соответствующих стандартам красоты, я здесь, чтобы представлять всех женщин".
Выход непальской модели на сцену в Сальвадоре вызвал хвалебные отзывы в социальных сетях:
"Непальская модель Джейн Дипика Гарретт такая красавица и бросает вызов стереотипам на конкурсе "Мисс Вселенная".
"Мне нравится, что её поддерживают зрители".
"Наконец-то на конкурсе "Мисс Вселенная" представлены женщины плюс-сайз".
"Джейн Дипика Гарретт, ты преодолела барьеры. Многие женщины видят в тебе себя".
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Девушка пропагандирует позитивное отношение к телу. На то, чтобы мотивировать других, королеву красоты вдохновила её собственная борьба с синдромом поликистозных яичников, который привёл к депрессии.
Джейн рассказала журналу Hola Magazine: "Несколько лет назад я была неуверенным в себе человеком, с очень низкой самооценкой. Сейчас я люблю себя, и это для меня успех".
24-летняя Эрика Робин вышла на конкурс в категории купальников в нежно-розовом буркини, закрывающем большую часть тела.
Тем не менее, скромность конкурсантки не защитила ее от консервативных критиков: некоторые пакистанские политики назвали её участие "позорным", а премьер-министр Анвар-уль-Хак Какар распорядился провести расследование.
Перед конкурсом королева красоты заявила, что надеется "изменить мнение о Пакистане как об отсталой стране".
Примечательно, что Эрика входит в 1% христиан Пакистана.
"Несмотря на критику, я готова принять любые вызовы, сохраняя ценности молодой современной пакистанки. Я представляю нашу богатую культуру и наследие, показываю всему миру, что Пакистан может праздновать успех женщин".
Девушка вошла в десятку лучших и получила титул "Мисс Конгениальность". Афинея рассказала в своём вступительном ролике, что её воспитала мать-иммигрантка, и она надеется, что её история "вдохновит людей".
Перед началом конкурса 28-летняя стюардесса написала в соцсети, что гордится тем, что стала первой трансженщиной Португалии, претендующей на титул "Мисс Вселенная".
В итоге корону "Мисс Вселенная 2023" завоевала "Мисс Никарагуа", 23-летняя Шейннис Паласиос
Во время финального тура трём красавицам был задан вопрос: "Если бы вы могли прожить один год на месте другой женщины, кого бы вы выбрали и почему?" Шейннис выбрала защитницу прав женщин Мэри Уолстонкрафт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Почему "впервые конкурсантками стали женщины, у которых уже есть дети"?
Для замужних есть отдельный конкурс - Миссис Вселенная, пусть там и соревнуются, зачем смешивать?
Это же не конкурс " Мисс девственница".
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Но пакистанские политики, во главе с премьер министром, тут же доказали обратное.
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Джейн! Не скромничай! Какие "пышные формы"?! Жирная ты!
Какие на хрен пышные формы-свиноматка свиноматкой.