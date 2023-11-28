В конкурсе "Мисс Вселенная" впервые участвовала модель с пышными формами

Джейн сказала: "Будучи обладательницей пышных форм, не соответствующих стандартам красоты, я здесь, чтобы представлять всех женщин".

Выход непальской модели на сцену в Сальвадоре вызвал хвалебные отзывы в социальных сетях:

"Непальская модель Джейн Дипика Гарретт такая красавица и бросает вызов стереотипам на конкурсе "Мисс Вселенная".

"Мне нравится, что её поддерживают зрители".

"Наконец-то на конкурсе "Мисс Вселенная" представлены женщины плюс-сайз".

"Джейн Дипика Гарретт, ты преодолела барьеры. Многие женщины видят в тебе себя".