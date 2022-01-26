В погоне за красивым телом, желая сбросить вес или максимально быстро вернуть форму, некоторые люди начинают тренироваться ежедневно. Между тем как такой подход чреват проблемами и даже опасен.

При таком подходе человек может столкнуться со следующими сложностями:

1. Ослабление естественной защиты организма. В результате перегрузки накапливается переутомление, повышается раздражительность, появляется отвращение к спорту и, как следствие, снижается иммунитет. То есть организм демонстрирует, что ему необходим отдых и время на восстановление.

2. Повышение риска травм. После занятий телу необходимо время на отдых. Если продолжить его нагружать уже на следующий день, то мышцы просто не успеют восстановиться. Что влечет за собой повышение вероятности получить травму как на занятиях, так и в быту.

3. Проблемы со сном. Между накопившейся усталостью и сном существует прямая связь. Если наблюдаются сложности с засыпанием, частые подъемы среди ночи, трудности с подъемом по утрам, то график тренировок определенно нужно пересмотреть.