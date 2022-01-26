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Скрытая и явная угроза ежедневных тренировок

Скрытая и явная угроза ежедневных тренировок (2 фото)

Автор:
26 января 2022 12:03
Сообщество : Спорт
Метки: День   Спорт   занятие   запрет   опасность   почемучка   риск   тренировка   
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Не все знают, что нельзя заниматься спортом каждый день, поскольку это чревато определенными проблемами. Какую угрозу несут ежедневные тренировки?

В погоне за красивым телом, желая сбросить вес или максимально быстро вернуть форму, некоторые люди начинают тренироваться ежедневно. Между тем как такой подход чреват проблемами и даже опасен.

При таком подходе человек может столкнуться со следующими сложностями:

1.     Ослабление естественной защиты организма. В результате перегрузки накапливается переутомление, повышается раздражительность, появляется отвращение к спорту и, как следствие, снижается иммунитет. То есть организм демонстрирует, что ему необходим отдых и время на восстановление.

2.     Повышение риска травм. После занятий телу необходимо время на отдых. Если продолжить его нагружать уже на следующий день, то мышцы просто не успеют восстановиться. Что влечет за собой повышение вероятности получить травму как на занятиях, так и в быту.

3.     Проблемы со сном. Между накопившейся усталостью и сном существует прямая связь. Если наблюдаются сложности с засыпанием, частые подъемы среди ночи, трудности с подъемом по утрам, то график тренировок определенно нужно пересмотреть.


Даже профессионалы в графике предусматривают день для отдыха, поскольку отлично осознают вред и опасность тренировок в режиме нон-стоп.

Чтобы не навредить себе, следует чередовать силовые, кардио и занятия на растяжку. Незначительные травмы – ушибы, растяжения – это норма для тренировок. Поэтому нужно давать себе пару дней на восстановление. В любом случае важно здраво оценивать собственный потенциал и при распределении нагрузки ориентироваться не на сиюминутный результат, а на его достижение и сохранение в перспективе.

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Метки: День   Спорт   занятие   запрет   опасность   почемучка   риск   тренировка   
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2k
Sandmännchen (DDR) 41 минуту назад
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810
likiloki 7 минут назад
Разминка и заминка - то, чем большинство пренебрегают, снимают большинство негативных эффектов. Также до и после тяжелой физической работы.
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448
imho 52 минуты назад
Вот друг мой, занимается каждый день уже много много лет. Чувствует себя отлично в свои 46 и останавливаться не собирается.
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19k
Serg2001 Час назад
От возраста зависит. В детстве целыми днями бег, прыг... футбол, хоккей часов по 5. И никакой усталости на следующий день. Наоборот энергии через край. А вот с годами обмен веществ замедляется. Нужно все больше времени на восстановление.
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448
imho Serg2001 51 минуту назад
Ага, сейчас для меня 2-3 спорта и все уже. Но есть те кто еще ого го)
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448
imho Bartello 15 минут назад
2-3 часа имел виду)
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