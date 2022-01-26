Не все знают, что нельзя заниматься спортом каждый день, поскольку это чревато определенными проблемами. Какую угрозу несут ежедневные тренировки?
В погоне за красивым телом, желая сбросить вес или максимально быстро вернуть форму, некоторые люди начинают тренироваться ежедневно. Между тем как такой подход чреват проблемами и даже опасен.
При таком подходе человек может столкнуться со следующими сложностями:
1. Ослабление естественной защиты организма. В результате перегрузки накапливается переутомление, повышается раздражительность, появляется отвращение к спорту и, как следствие, снижается иммунитет. То есть организм демонстрирует, что ему необходим отдых и время на восстановление.
2. Повышение риска травм. После занятий телу необходимо время на отдых. Если продолжить его нагружать уже на следующий день, то мышцы просто не успеют восстановиться. Что влечет за собой повышение вероятности получить травму как на занятиях, так и в быту.
3. Проблемы со сном. Между накопившейся усталостью и сном существует прямая связь. Если наблюдаются сложности с засыпанием, частые подъемы среди ночи, трудности с подъемом по утрам, то график тренировок определенно нужно пересмотреть.
Даже профессионалы в графике предусматривают день для отдыха, поскольку отлично осознают вред и опасность тренировок в режиме нон-стоп.
Чтобы не навредить себе, следует чередовать силовые, кардио и занятия на растяжку. Незначительные травмы – ушибы, растяжения – это норма для тренировок. Поэтому нужно давать себе пару дней на восстановление. В любом случае важно здраво оценивать собственный потенциал и при распределении нагрузки ориентироваться не на сиюминутный результат, а на его достижение и сохранение в перспективе.
Источник:
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