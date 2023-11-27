Леопард, замеченный у автодороги в Приморье, оказался ранее неизвестной особью

Ученые провели идентификацию одного из трёх дальневосточных леопардов, обнаруженных на автодороге у границ национального парка «Земля леопарда» в районе села Монакино.
По оценкам учёных, на кадрах очевидцев запечатлена самка и два её детёныша.
Проанализировав уникальные кадры очевидцев, удалось определить, что один из членов зафиксированного семейства ранее не фиксировался. Это удалось выяснить благодаря уникальному узору пятен на шкуре леопарда. В ближайшее время он будет внесён в базу данных нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать.
Качество полученной записи не позволило определить двух других особей, но благодаря видео удалось зафиксировать пополнение в краснокнижном семействе редчайших на планете крупных кошек.
Данные о месте съёмки — в более чем 10 км к северу от охраняемых территорий национального парка — также принесли очевидное подтверждение о расселении растущей популяции редких леопардов.
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