Папа римский взял под опеку приморского леопарда

Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из "защитников" леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Поздравляю с успешной работой. Прошу передать привет "моему другу", леопарду Leo 252M. Я предложил имя Мартин Фьерро, это мифический литературный персонаж Аргентины из нашей великой "национальной поэмы" автора Хосе Эрнандеса, — написал Понтифик в письме генеральному директору АНО "Дальневосточные леопарды" Елене Гангало