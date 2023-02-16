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Папа римский взял под опеку приморского леопарда

Папа римский взял под опеку приморского леопарда

Автор:
16 февраля 2023 16:30
Сообщество : Животные
Метки: Земля леопарда   Приморье   опека   папа римский   фото   хранитель   
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Теперь у большого кота есть даже аргентинское имя.

В пресс-службе приморского национального парка "Земля леопарда" рассказали, что Папа римский Франциск получил почётный титул Хранителя леопарда. Теперь у понтифика есть "подшефный" большой кот, которого он назвал Мартином Фьерро — в честь литературного героя из аргентинской поэмы Хосе Эрнандеса.

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Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из "защитников" леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Поздравляю с успешной работой. Прошу передать привет "моему другу", леопарду Leo 252M. Я предложил имя Мартин Фьерро, это мифический литературный персонаж Аргентины из нашей великой "национальной поэмы" автора Хосе Эрнандеса, — написал Понтифик в письме генеральному директору АНО "Дальневосточные леопарды" Елене Гангало

Отмечается, что Папе римскому "достался" леопард из местности, где давно не видели этих зверей — у полуострова Гамова. Эта территория до включения ей в состав национального парка страдала от пожаров и браконьеров, но теперь, как пишет РИАН, экосистема на полуострове восстанавливается.

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Метки: Земля леопарда   Приморье   опека   папа римский   фото   хранитель   
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2  комментария
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10k
Shtoppi 47 минут назад
это очередная попытка католической церкви реабилитироваться за всю ту дичь которую они творили везде куда влезали, за всю историю своего существования?
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108
Просто Волшебник 39 минут назад
Беги котя…беги…
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