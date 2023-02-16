Папа римский взял под опеку приморского леопарда

Теперь у большого кота есть даже аргентинское имя.
В пресс-службе приморского национального парка "Земля леопарда" рассказали, что Папа римский Франциск получил почётный титул Хранителя леопарда. Теперь у понтифика есть "подшефный" большой кот, которого он назвал Мартином Фьерро — в честь литературного героя из аргентинской поэмы Хосе Эрнандеса.
Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из "защитников" леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Поздравляю с успешной работой. Прошу передать привет "моему другу", леопарду Leo 252M. Я предложил имя Мартин Фьерро, это мифический литературный персонаж Аргентины из нашей великой "национальной поэмы" автора Хосе Эрнандеса, — написал Понтифик в письме генеральному директору АНО "Дальневосточные леопарды" Елене Гангало
Отмечается, что Папе римскому "достался" леопард из местности, где давно не видели этих зверей — у полуострова Гамова. Эта территория до включения ей в состав национального парка страдала от пожаров и браконьеров, но теперь, как пишет РИАН, экосистема на полуострове восстанавливается.
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