30 примеров, когда ошибка обходилась слишком дорого

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"Дорого" — понятие весьма относительное. У тех, кто живет в достатке, совершенно иное понимание того, что такое дорого, чем у человека, живущего от зарплаты до зарплаты. Но есть вещи, стоимость которых понятна и без контекста.
1. В 2003 году техник забыл записать в журнал, что во время сборки спутника Noaa-19 он открутил 24 болта, что привело к падению аппарата и ущербу в 135 млн долларов
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4. При перевозке краски убедитесь, что банка надежно закрыто. Особенно если вы едете на Maserati стоимостью 90 тыс. долларов
9. В штате Джорджия, США, тягач с самосвальным полуприцепом врезался в эстакаду и сдвинул её почти на 2 метра
11. Самолет логистической компании DHL развалился на две части после выезда за пределы взлетно-посадочной полосы в Сан-Хосе, Коста-Рика
21. Американский эсминец времен Второй мировой войны Sullivans частично затонул в Военно-морском парке Буффало
23. Пилоты и механики Abu Dhabi Aircraft Technologies (ADAT) во время наземных испытаний разбили совершенно новый Airbus A340
28. Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море при посадке на авианосец "Карл Винсон"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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