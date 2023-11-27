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30 примеров, когда ошибка обходилась слишком дорого

30 примеров, когда ошибка обходилась слишком дорого

Автор:
27 ноября 2023 13:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День   авария   неудача   ошибка   расходы   ущерб   
1423
31

"Дорого" — понятие весьма относительное. У тех, кто живет в достатке, совершенно иное понимание того, что такое дорого, чем у человека, живущего от зарплаты до зарплаты. Но есть вещи, стоимость которых понятна и без контекста.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День   авария   неудача   ошибка   расходы   ущерб   
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3  комментария
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25k
ЦСКА 8 минут назад
Спутник за $135 млн. пустяки...А .Вот это лютый кабздец!
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930
Бухтей 2 секунды назад
Аффтар, ты сам смотришь что копистишь?
В чем "ошибка" на №30? Или №22? Или 15?
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3k
Алексей Лыков 2 минуты назад
Больше половины фоток вообще не про ошибки, а про несчастья. А на последней так вообще всё в норме
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