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33 очень дорогих несчастья

33 очень дорогих несчастья

Автор:
07 декабря 2023 11:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: День   авария   неудача   ошибка   расходы   ущерб   
1658
34

Никто не застрахован от ошибок и тем более форс-мажоров. И порой неудачи больно бьют по кошельку.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День   авария   неудача   ошибка   расходы   ущерб   
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2  комментария
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Доктор Джонс 37 минут назад
"Официанты не сразу заметили, что с ними расплатились фальшивкой".

Так они эти купюры видят намного реже чем мы...
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269
Сергей 7 минут назад
О чём 31?
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