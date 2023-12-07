33 очень дорогих несчастья

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

40 примеров, когда день действительно не задался

35 примеров исключительных неудач на работе

30 примеров, когда неудача обходится слишком дорого

20 случаев, когда все пошло не по плану

35 ситуаций, когда всё пошло не так