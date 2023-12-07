33 очень дорогих несчастья

Автор:
07 декабря 2023 11:38
Никто не застрахован от ошибок и тем более форс-мажоров. И порой неудачи больно бьют по кошельку.
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Источник:
— переведено специально для fishki.net
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