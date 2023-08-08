20 случаев, когда все пошло не по плану

"Если Вас зовут Крейг, а Ваша жена в настоящий момент находится в тренажерном зале в Хьюстоне, то она уходит от Вас и подает на развод после завершения сделки по продаже вашей компании",

- говорит женщина, выполняющая жим ногами во время разговора со своим адвокатом.