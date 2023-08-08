FISHKINET
Сообщество Юмор 17346 постов • 3599 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
20 случаев, когда все пошло не по плану

20 случаев, когда все пошло не по плану

Автор:
08 августа 2023 10:01
Сообщество : Юмор
Метки: День   Юмор   мир   неудача   подборка   ситуация   
2161
21

В жизни случаются огорчения: от глупых травм до порчи имущества. И даже мелочь может омрачить день. Герои этой подборки поделились историями своих неудач.

×
×

"Догадываетесь, как я нашел гнездо?"


"Если Вас зовут Крейг, а Ваша жена в настоящий момент находится в тренажерном зале в Хьюстоне, то она уходит от Вас и подает на развод после завершения сделки по продаже вашей компании",

- говорит женщина, выполняющая жим ногами во время разговора со своим адвокатом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: День   Юмор   мир   неудача   подборка   ситуация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Victor 2 часа назад
а к берегу ты повернуть не догадался?
а вообще. техника воду не любит. особенно морскую
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Ну это верх тупости... не замерить дверь перед покупкой? или он новую на помойке нашел? Да и решается в два счета...просто надо брусиками деревянными дверной проем подкорректировать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391
София 2 часа назад
8. Там точно одна личинка ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

488454



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#интересно#США#забавно#аварии#СССР#Автовсячина#Великобритания
#животные#Юмор#автомир#дети#история#Прошлое#новости#авто аварии#интересное#истории
#люди#машина#Прикол#позитив#ДТП#подборка#сарказм#удивительно#Спасение#нападение
На аукцион выставили компьютер Apple-1 На аукцион выставили компьютер Apple-1 Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться