20 случаев, когда все пошло не по плану

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В жизни случаются огорчения: от глупых травм до порчи имущества. И даже мелочь может омрачить день. Герои этой подборки поделились историями своих неудач.
1. "Мою жену уволили с работы. В тот же день мы сделали тест на COVID, и нам пришлось отменить отпуск".
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9. "Осторожно! Осиное гнездо в земле. Не ходите по траве и не пускайте питомцев. Дезинсектор приедет на следующей неделе"
"Догадываетесь, как я нашел гнездо?"
"Если Вас зовут Крейг, а Ваша жена в настоящий момент находится в тренажерном зале в Хьюстоне, то она уходит от Вас и подает на развод после завершения сделки по продаже вашей компании",
- говорит женщина, выполняющая жим ногами во время разговора со своим адвокатом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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а вообще. техника воду не любит. особенно морскую