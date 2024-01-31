15 случаев, когда удалось запечатлеть нечто неожиданное

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Наш мир полон любопытных и загадочных вещей. Будь то флора и фауна, города, сами люди! Даже на улице можно увидеть нечто необычное. Ознакомьтесь с небольшой подборкой явлений, на которые стоит обратить внимание.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: люди мир природа снимок удивительное фотография
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