Женщина с редким заболеванием «мозг в огне» отказывается признавать новорождённую дочь своей

Материнство – это, пожалуй, величайшее счастье для женщины. Но Бекки Праут из Донкастера (Британия) не суждено его ощутить, хотя она и родила недавно малышку.
22 июля 2023 года 31-летняя женщина вместе с мужем Чедом Малингом ужинали в ресторане. Бекки на тот момент была на шестом месяце беременности. Внезапно будущая мать начала себя вести странно. Чед рассказывал потом, что перед ним словно находилась не его любимая женщина, а совершенно другой человек – американский акцент, странные комментарии по поводу блюд, не совсем адекватное поведение.
В течение нескольких дней состояние Праут только ухудшалось. Когда у женщины начались судороги, муж вызвал скорую. Для облегчения состояния и выяснения причин медики погрузили пациентку в искусственную кому. И выяснили, что больная страдает острой и крайне редкой формой энцефалита (аналогичных случаев анти-NMDAR-энцефалита, который называют «мозг в огне», в мире едва ли наберётся несколько десятков).
У таких больных происходит нарушение иннервации мозга, что провоцирует агрессию, бред, галлюцинации, судороги, нарушения речи. Через пару недель после госпитализации врачи решили сделать пациентке кесарево по медицинским показаниям. Результаты МРТ показали наличие кисты яичника, которая и могла спровоцировать процесс – организм активизировал иммунную систему, которая затронула и работу мозга. Образование удалили.
С малышкой тоже был проблемы: мочевой пузырь ребёнка был заблокирован, и из организма девочки откачали почти два литра жидкости. Спустя месяц после рождения дочери Бекки пришла в себя. Но болезнь наложила слишком серьёзный отпечаток на личность. Она может обнимать маленькую Майю, называя самой лучшей крохой на свете. А спустя пять минут демонстрирует полное равнодушие, утверждая, что это не её ребёнок.
Медики осторожны в прогнозах и говорят, что восстановление возможно. Но это долгий процесс, на который может уйти до пяти лет. Жизненное испытание очень расстроило отца, но не сломило его. Мужчина отложил свои бизнес-проекты, арендовал рядом с больницей квартиру и всё своё время посвящает ребёнку и жене. История этой пары наглядно доказывает, что жизнь может измениться буквально в один момент. И выбор в части жизненных испытаний каждый делает в соответствии с собственными моральными установками.
Источник:
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