Женщина с редким заболеванием «мозг в огне» отказывается признавать новорождённую дочь своей

Медики осторожны в прогнозах и говорят, что восстановление возможно. Но это долгий процесс, на который может уйти до пяти лет. Жизненное испытание очень расстроило отца, но не сломило его. Мужчина отложил свои бизнес-проекты, арендовал рядом с больницей квартиру и всё своё время посвящает ребёнку и жене. История этой пары наглядно доказывает, что жизнь может измениться буквально в один момент. И выбор в части жизненных испытаний каждый делает в соответствии с собственными моральными установками.