Аномальное уродство Грейс Макданел

Кожные покровы приобрели болезненный багровый оттенок. Подбородок деформировался до такой степени, что бедняжка с трудом открывала рот. Нос раздулся до огромных размеров, глаза скрылись в воспалённых складках кожи.

В 1935 году она одержала победу в конкурсе «Самая уродливая женщина» и приняла предложение о работе владельца цирка уродов Ф.А. Миллера. Впрочем, что ей ещё оставалось? Надо было как-то жить. А люди с удовольствием платили за возможность поглазеть на то, что так отклонялось от нормы.

Даже выходя на арену десятки и сотни раз, Грейс так и не смогла окончательно смириться с унижениями и страданиями. Каково это – постоянно слышать, что ты самая безобразная и похожа на мула? После номера она, как любая другая женщина, пыталась прихорошиться, старательно припудривая бугры и рытвины.