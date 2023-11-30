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Аномальное уродство Грейс Макданел

Аномальное уродство Грейс Макданел

Автор:
30 ноября 2023 12:28
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Грейс Макданел   аномалия   болезнь   женщина-мул   лицо   медицина   отклонение   синдром Стерджа-Вебера   уродство   шоу уродов   
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«Через минуту она покажет вам лицо, и вы поблагодарите бога за то, что он не сотворил вас такими, как она».

Так конферансье представлял эту участницу цирковой программы. Которая каждый раз перед тем, как отбросить с лица вуаль, проходила все круги ада. Потом… Мужчины замирали, женщины вскрикивали, а некоторые даже лишались чувств.

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Женщина-мул. Под таким прозвищем дочь фермера Грейс Макданел вошла в историю. Девочка родилась в Айове в 1888 году. И до подросткового возраста была обычным ребёнком. Потом с её лицом начались странности. Родители посчитали, что разрастается родимое пятно. И начали возить дочь к светилам медицины всего континента. Но безрезультатно… Девушка становилась всё безобразнее.

Диагноз Грейс поставили – синдром Стерджа-Вебера. Недуг представляет собой редкое врожденное неврологическое и кожное заболевание. Впрочем, чаще у таких пациентов присутствует умственная отсталость, и они мало что соображают. Но у Макданел был сохранён интеллект. Болезнь отыгралась на внешности, превратив лицо молодой женщины в подобие куска сырого мяса.

Кожные покровы приобрели болезненный багровый оттенок. Подбородок деформировался до такой степени, что бедняжка с трудом открывала рот. Нос раздулся до огромных размеров, глаза скрылись в воспалённых складках кожи.

В 1935 году она одержала победу в конкурсе «Самая уродливая женщина» и приняла предложение о работе владельца цирка уродов Ф.А. Миллера. Впрочем, что ей ещё оставалось? Надо было как-то жить. А люди с удовольствием платили за возможность поглазеть на то, что так отклонялось от нормы.

Даже выходя на арену десятки и сотни раз, Грейс так и не смогла окончательно смириться с унижениями и страданиями. Каково это – постоянно слышать, что ты самая безобразная и похожа на мула? После номера она, как любая другая женщина, пыталась прихорошиться, старательно припудривая бугры и рытвины.

Доподлинно неизвестно правда ли это, но ходили слухи, что уродливая артистка пользовалась популярностью у мужчин и трижды была замужем. Были ли это искренние чувства с их стороны или желание попробовать экзотические отношения – это, конечно, вопрос.

Есть и другая версия, что в брак Грейс никогда не вступала. Но зато родила сына от рабочего сцены. Мальчик был совершенно здоровый и симпатичный. Когда Элмер повзрослел, то стал менеджером матери.

По отзывам современников, Макданел была приятной в общении, доброй и отзывчивой женщиной. Прекрасной хозяйкой и заботливой матерью, отлично готовила и неплохо шила. Женщина-мул ушла из жизни в 1958 году, прожив её честно, достойно и стойко.

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Метки: Грейс Макданел   аномалия   болезнь   женщина-мул   лицо   медицина   отклонение   синдром Стерджа-Вебера   уродство   шоу уродов   
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17
Dmitry N 59 минут назад
Утки эскортницы в старости)
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154
ApolloOne 5 минут назад
Теперь всё стало понятней с Гомером Симпсоном ;)
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Евгений Полчаса назад
Раньше было уродство, а сейчас это модно и каждая вторая (ну почти) стремиться так себе сделать)))
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