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Сицилийская фея Кэролайн Крэчами

Сицилийская фея Кэролайн Крэчами

Автор:
14 февраля 2024 10:51
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Дюймовочка   Кэролайн Крэчами   Сицилийская фея   девочка   карлица   медицина   птицеголовая карликовость   ребёнок   рост   синдром Секкеля   
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Феи в художественном творчестве предстают существами воздушными, хрупкими, практически бестелесными, прекрасными и волшебными.

Эта девочка, прозванная Сицилийской феей за свой внешний вид, явно не подходит под такое описание. Но что-то фейское в этом удивительном персонаже всё же было.

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Первым человеком, получившим медицинское заключение о том, что мы сейчас называем карликовостью, была Кэролайн Крэчами. История Сицилийской феи вдохновляюща и трагична одновременно, в зависимости от того, с какой стороны рассматривать её биографию.

В любом случае её историю следует рассказать, поскольку она демонстрирует бесконечную жадность, часто присущую обычным людям, и рассказывает о беспечной эксплуатации маленького человека.

Согласно брошюре под названием «Мемуары мисс Крэчами», знаменитая сицилийская карлица Кэролайн Крэчами, претендующая на звание одного из самых маленьких людей в истории, родилась в Палермо на Сицилии 15 ноября 1815 года. Как утверждается, при рождении Кэролайн весила всего один фунт (450 граммов), а рост крохи составлял всего восемь дюймов (чуть больше 20 сантиметров – настоящая Дюймовочка).

Кэролайн была единственным уникальным ребенком из пяти братьев и сестёр, и, несмотря на заявления о выставках в Палермо, мисс Крэчами впервые получила широкую известность во время визита в Англию в 1824 году. Во время поездки Крэчами сопровождал некий доктор Гиллиган, который выступал в качестве её агента и выставлял в Ливерпуле, Бирмингеме и Оксфорде, после чего отвез подопечную в Лондон, где она была выставлена в Мейфэре.

Девочка произвела фурор и оказалась невероятно популярной. Сотни людей ежедневно выстраивались в очередь и платили один шиллинг за вход, чтобы посмотреть на девятилетнее чудо, рост которого не достиг и 50 сантиметров. Никакого шоу, собственно, не было. Малышка Крэчами просто бродила по сцене, слушая музыку. За несколько шиллингов можно было пообщаться с крошечной девочкой, немного потанцевать с ней, погладить по голове и покормить бисквитом.

Сам король Георг IV был поклонником крохи, как и триста представителей английской знати. Более трёх тысяч представителей высшего общества посетили выставку и поиграли с живой куклой, и, вероятно, ещё тысячи простых людей также сделали это.

График выставок был изнурительным, и 3 июня 1824 года, после приёма более двухсот посетителей, кроха упала и умерла прямо во время выставки.

Доктор Гиллиган показал тело разным медикам, а затем продал останки анатому Джону Хантеру за 500 долларов, и вот тут-то история принимает трагический оборот. Кэролайн Крэчами была ребёнком гораздо младше заявленных девяти лет. Современные экспертизы останков определяют её возраст не более чем три года. Кроме того, она, скорее всего, не была сицилийкой и, вероятно, происходила из Ирландии.

Её отец быстро прибыл в Англию, пытаясь остановить вскрытие. Однако он приехал слишком поздно, и останки Кэролайн уже были скелетированы.

Скелет Кэролайн Крэчами теперь хранится в Хантерианском музее Королевского колледжа хирургов вместе с несколькими памятными вещами, включая пару шёлковых чулок, туфельки, кольцо с рубином и слепки лица и руки.

Болезнь Кэролайн Крэчами также называют синдромом Секкеля или птицеголовой карликовостью, которая представляет собой чрезвычайно редкое врожденное наносомное заболевание. Наследование является аутосомно-рецессивным. Недуг характеризуется внутриутробным ограничением роста и послеродовой карликовостью, маленькой головой, узким птичьим лицом с клювообразным носом, большими глазами со скошенными книзу глазными щелями, скошенной же нижней челюстью и умственной отсталостью.

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Метки: Дюймовочка   Кэролайн Крэчами   Сицилийская фея   девочка   карлица   медицина   птицеголовая карликовость   ребёнок   рост   синдром Секкеля   
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1  комментарий
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Влад 39 минут назад
"Феи в художественном творчестве предстают существами воздушными, хрупкими, практически бестелесными, прекрасными и волшебными". - это в дамских фэнтези что-ли? Что-то в оригинальном ирландском или шотландском фольклоре немного не так,
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