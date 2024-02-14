Сицилийская фея Кэролайн Крэчами

Согласно брошюре под названием «Мемуары мисс Крэчами», знаменитая сицилийская карлица Кэролайн Крэчами, претендующая на звание одного из самых маленьких людей в истории, родилась в Палермо на Сицилии 15 ноября 1815 года. Как утверждается, при рождении Кэролайн весила всего один фунт (450 граммов), а рост крохи составлял всего восемь дюймов (чуть больше 20 сантиметров – настоящая Дюймовочка).

Кэролайн была единственным уникальным ребенком из пяти братьев и сестёр, и, несмотря на заявления о выставках в Палермо, мисс Крэчами впервые получила широкую известность во время визита в Англию в 1824 году. Во время поездки Крэчами сопровождал некий доктор Гиллиган, который выступал в качестве её агента и выставлял в Ливерпуле, Бирмингеме и Оксфорде, после чего отвез подопечную в Лондон, где она была выставлена в Мейфэре.

Девочка произвела фурор и оказалась невероятно популярной. Сотни людей ежедневно выстраивались в очередь и платили один шиллинг за вход, чтобы посмотреть на девятилетнее чудо, рост которого не достиг и 50 сантиметров. Никакого шоу, собственно, не было. Малышка Крэчами просто бродила по сцене, слушая музыку. За несколько шиллингов можно было пообщаться с крошечной девочкой, немного потанцевать с ней, погладить по голове и покормить бисквитом.

Сам король Георг IV был поклонником крохи, как и триста представителей английской знати. Более трёх тысяч представителей высшего общества посетили выставку и поиграли с живой куклой, и, вероятно, ещё тысячи простых людей также сделали это.