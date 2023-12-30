Раба любви и синдром Уильямса

Виктория Берч отмечает, что сестру не волнуют хейтеры, которых в Сети более чем достаточно, поскольку она иначе смотрит на этот мир:

Вначале я не решалась даже публиковать её в социальных сетях. Я имею в виду, есть вещи, которые могли бы её расстроить, но она предпочитает не делать этого, и это заставляет меня гордиться. То, как она любит людей и заботится о них, является для меня хорошим напоминанием о том, что нужно просто смотреть на мир с её точки зрения. Я всегда буду рядом, для этого и существуют сёстры.