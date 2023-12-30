Раба любви и синдром Уильямса

Ощущение влюблённости – прекрасное чувство. Душевный трепет, бабочки в животе, желание улыбаться и делиться своей радостью – всё это восхитительно. Но всё хорошо в меру.
А у жительницы Луизианы 27-летней Александры Берч любовь – это проклятие. Ведь девушка влюбляется в каждого встречного, в каждого, кого увидит. И причины совершенно не в распущенности, а в редкой болезни, которая диагностируется у одного человека из 10 тысяч.
Синдром Уильямса представляет собой редкое генетическое заболевание, проявляемое общей задержкой развития при одновременном ярком развитии отдельных областей интеллекта. У таких больных специфическая внешность и гиперсоциальность, из-за которой они буквально обожают весь мир и любят каждого, кого встречают.
Александру опекает старшая сестра – 30-летняя Виктория. Женщина говорит, что родственница ведёт себя в социуме очень непосредственно и открыто, может запросто подойти к незнакомцу, обнять, поцеловать, как это делают некоторые малыши, ещё не знакомые с социальными нормами.
Но поведение взрослой девушки заставляет людей напрягаться. Поэтому Виктория старательно объясняет сестре, что не весь мир добрый, и люди могут отозваться на объятия уже не с добрыми намерениями. Поэтому после начальной школы Виктория перевела младшую сестру на домашнее обучение.
Берч постепенно учится себя контролировать, а недостаток общения компенсирует виртуальной дружбой. У Александры сотни друзей в Сети по всему миру. Вести социальные сети девушке помогает Виктория. Пользуясь возможностью, она рассказывает об особенностях синдрома, учит других не бояться страдающих им людей. Сёстры также ведут общий бизнес – разрабатывают и шьют одежду.
Материал девушки добывают в комиссионных магазинах. Купленные вещи разрезают, комбинируют и создают нечто новое – толстовки, куртки, футболки, топы, делают сувениры.
Виктория Берч отмечает, что сестру не волнуют хейтеры, которых в Сети более чем достаточно, поскольку она иначе смотрит на этот мир:
Вначале я не решалась даже публиковать её в социальных сетях. Я имею в виду, есть вещи, которые могли бы её расстроить, но она предпочитает не делать этого, и это заставляет меня гордиться. То, как она любит людей и заботится о них, является для меня хорошим напоминанием о том, что нужно просто смотреть на мир с её точки зрения. Я всегда буду рядом, для этого и существуют сёстры.
Источник:
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Но жажда наживы , пусть и при помощи сестры с серьезными психическими отклонениями, взяла верх .
Да и фиг с ним, не в бордель же продали. Сидят ляля тополя в интернетике, им донатят. Всё лучше чем некоторые российские блогеры с "голыми вечеринками".