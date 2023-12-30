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Раба любви и синдром Уильямса

Раба любви и синдром Уильямса

Автор:
30 декабря 2023 15:33
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Александра Берч   Генетика   Социум   болезнь   медицина   общество   отклонение   привязанность   сестра   синдром Уильямса   
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Ощущение влюблённости – прекрасное чувство. Душевный трепет, бабочки в животе, желание улыбаться и делиться своей радостью – всё это восхитительно. Но всё хорошо в меру.

А у жительницы Луизианы 27-летней Александры Берч любовь – это проклятие. Ведь девушка влюбляется в каждого встречного, в каждого, кого увидит. И причины совершенно не в распущенности, а в редкой болезни, которая диагностируется у одного человека из 10 тысяч.

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Синдром Уильямса представляет собой редкое генетическое заболевание, проявляемое общей задержкой развития при одновременном ярком развитии отдельных областей интеллекта. У таких больных специфическая внешность и гиперсоциальность, из-за которой они буквально обожают весь мир и любят  каждого, кого встречают.

Александру опекает старшая сестра – 30-летняя Виктория. Женщина говорит, что родственница ведёт себя в социуме очень непосредственно и открыто, может запросто подойти к незнакомцу, обнять, поцеловать, как это делают некоторые малыши, ещё не знакомые с социальными нормами.

Но поведение взрослой девушки заставляет людей напрягаться. Поэтому Виктория старательно объясняет сестре, что не весь мир добрый, и люди могут отозваться на объятия уже не с добрыми намерениями. Поэтому после начальной школы Виктория перевела младшую сестру на домашнее обучение.

Берч постепенно учится себя контролировать, а недостаток общения компенсирует виртуальной дружбой. У Александры сотни друзей в Сети по всему миру. Вести социальные сети девушке помогает Виктория. Пользуясь возможностью, она рассказывает об особенностях синдрома, учит других не бояться страдающих им людей. Сёстры также ведут общий бизнес – разрабатывают и шьют одежду.

Материал девушки добывают в комиссионных магазинах. Купленные вещи разрезают, комбинируют и создают нечто новое – толстовки, куртки, футболки, топы, делают сувениры.

Виктория Берч отмечает, что сестру не волнуют хейтеры, которых в Сети более чем достаточно, поскольку она иначе смотрит на этот мир:

Вначале я не решалась даже публиковать её в социальных сетях. Я имею в виду, есть вещи, которые могли бы её расстроить, но она предпочитает не делать этого, и это заставляет меня гордиться. То, как она любит людей и заботится о них, является для меня хорошим напоминанием о том, что нужно просто смотреть на мир с её точки зрения. Я всегда буду рядом, для этого и существуют сёстры.


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Метки: Александра Берч   Генетика   Социум   болезнь   медицина   общество   отклонение   привязанность   сестра   синдром Уильямса   
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21  комментарий
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68k
Андрей 2 часа назад
Мне кажется, или там у них гораздо больше людей со всякими синдромами или какими-то дефектами, чем нормальных и здоровых?
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1k
Валерий 2 минуты назад
То есть ,ей не помочь ,а использовать её проблему можно.Печаль.
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98
Pasha Panfilov 16 минут назад
Интересный случай. Типа как психопатия с агрессией, только наоборот совсем. Забавно.
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430
Jimmy 40 минут назад
баба Джокера
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2k
КАКАнгел 49 минут назад
Какое страшное проклятье. Как она живет. Бедный ребенок. Хочется с ней поделиться своей нанавистью.
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98
Pasha Panfilov КАКАнгел 18 минут назад
)))
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1k
WithU 58 минут назад
“Вначале я даже не решалась публиковать ее в соц.сетях” ,-заявляет заботливая и любящая опекунша .
Но жажда наживы , пусть и при помощи сестры с серьезными психическими отклонениями, взяла верх .
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98
Pasha Panfilov WithU 17 минут назад
Жрать захочешь на многое пойдешь. Тем более и сестру тоже кормить надо.
Да и фиг с ним, не в бордель же продали. Сидят ляля тополя в интернетике, им донатят. Всё лучше чем некоторые российские блогеры с "голыми вечеринками".
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20
Liberman Час назад
У меня тоже такой синдром по отношению к красивым девушкам.
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98
Pasha Panfilov Liberman 17 минут назад
Газманов, перелогиньтесь )
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59k
alertol Час назад
А вообще я рад за неё. Быть на позитиве в этом мире, это больше дар для неё чем болезнь, я наоборот боюсь как с катушек не съехать от всего негатива что вокруг творится.
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Горожанин Час назад
Нечего комментировать. Обычный хайп на человеке с умственной отсталостью. Моральная подонкность.
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