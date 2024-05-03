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Обнаружен "проклятый" корабль, бесследно исчезнувший 115 лет назад

Обнаружен "проклятый" корабль, бесследно исчезнувший 115 лет назад

Автор:
03 мая 2024 11:23
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Adella Shores   кораблекрушение   находка   пароход   судно   тайна   
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Загадочно пропавший корабль с 14 членами экипажа наконец-то найден. Снимки запечатлели хорошо сохранившийся корпус судна Adella Shores, пропавшего больше века назад в Уайтфиш-Пойнт, штат Мичиган.

Паровое деревянное судно было построено в Гибралтаре, штат Мичиган, в 1894 году компанией Shores Lumber Company и весило 735 тонн.

Названный в честь дочери владельца, пароход считался проклятым, поскольку во время спуска на воду был нарушен обычай с разбиванием бутылки вина о нос корабля.

Не желая, чтобы моряки пили алкоголь, сестра Аделлы, Бесси, окрестила судно бутылкой воды.

За 15 лет корабль дважды сел на мель, но его удавалось вернуть в строй. Однако 1 мая 1909 года он бесследно исчез.

29 апреля 60-метровое судно, гружённое солью, отправилось в Дулут, штат Миннесота. Оно следовало за более крупным пароходом Daniel J. Morrell, который пробивался сквозь толстый лёд, освобождая путь.

На меньшую "Аделлу" обрушился сильный ветер, она отстала, после чего полностью исчезла из виду. Капитан Daniel J. Morrell считал, что судно могло столкнуться с льдиной, повредить корпус и быстро затонуть.

В последующие годы к берегам прибило лишь несколько обломков, но тела моряков так и не были найдены.



Только спустя 115 лет пароход был обнаружен на глубине 200 м в 64 км к северо-западу от того места, где его видели в последний раз.

Директор по морским операциям Дэррил Эртель и его брат Дэн нашли "Аделлу" с помощью гидролокатора.

Эртель сказал: "Я сразу понял, что это Adella Shores, когда измерил его длину, потому что других судов такого размера в тех водах не было".

Великие озёра - место, где покоятся 10000 кораблей.

Тайна другого "проклятого" корабля, потонувшего в Великих озёрах, была раскрыта лишь спустя 350 лет.

Судно Griffin было построено французским исследователем Рене-Робером Кавелье де Ла Саль в 1679 году с целью пройти по неизведанным водам, где плавали только каноэ. Это был на тот момент самый большой корабль в Великих озёрах, но в том же году он бесследно исчез с 6 моряками и ценным грузом пушнины.

Долгое время ходили слухи, что Griffin был проклят пророком племени ирокезов.

Обломки корабля были найдены несколько лет назад дайверами Стивом и Кэти Либерт. Вероятная причина крушения - затяжной шторм.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Adella Shores   кораблекрушение   находка   пароход   судно   тайна   
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Fuchsia
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