Обнаружен "проклятый" корабль, бесследно исчезнувший 115 лет назад

За 15 лет корабль дважды сел на мель, но его удавалось вернуть в строй. Однако 1 мая 1909 года он бесследно исчез.

29 апреля 60-метровое судно, гружённое солью, отправилось в Дулут, штат Миннесота. Оно следовало за более крупным пароходом Daniel J. Morrell, который пробивался сквозь толстый лёд, освобождая путь.