Сегодня предлагаю побывать вам за кадром советских фильмов.
Интересного вам просмотра!
5.
Евгения Симонова во время съёмок фильма «Рассказ неизвестного человека» на киностудии «Мосфильм», 1980 год
6.
Анатолий Эфрос, Вера Глаголева, Иннокентий Смоктуновский, Мария Смоктуновская, Гражина Байкштите фильм "В четверг и больше никогда".
8.
Владимир Меньшов, Алексей Баталов и Вера Алентова на съёмочной площадке фильма «Москва слезам не верит», 1979 год
15.
Алиса Фрейндлих на съёмочной площадке художественного фильма «Похождения зубного врача», 1965 год
16.
Сергей Никоненко в роли Николая Харламова на съёмках фильма «Хлеб — имя существительное», 1987 год
17.
Писатель Михаил Шолохов и кинорежиссер Сергей Бондарчук на съёмках фильма «Судьба человека», 1959 год
18.
Лев Дуров и Марина Неелова на съёмочной площадке телефильма «Красавец-мужчина» в студии телецентра Останкино, 1978 год
20.
Андрей Тарковский репетирует с Донатасом Банионисом и Натальей Бондарчук сцену из кинофильма «Солярис», 1972 год
21.
Режиссер Александр Митта с актрисой Татьяной Аксютой на съемках фильма «Сказка странствий», 1982 год
23.
Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева на съемках фильма «Выбор цели» режиссера Игоря Таланкина, 1974 год
25.
Леонид Филатов, Юрий Шерстнев и режиссер Карен Шахназаров на съемках фильма «Город Зеро», 1988 год
26.
Режиссер Иван Пырьев вместе с актерами Михаилом Ульяновым и Андреем Мягковым на съемочной площадке фильма «Братья Карамазовы», 1968 год
27.
Леонид Гайдай с актером Фрунзиком Мкртчяном на съемках фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», 1966 год
29.
Леонид Гайдай с актерами Михаилом Пуговкиным и Андреем Толшиным на съёмках фильма «Спортлото-82», 1982 год
34.
Сергей Бондарчук, Василий Шукшин, Иван Лапиков и Георгий Бурков в перерыве между съемками фильма «Они сражались за Родину», 1974 год
37.
1964 год. Режиссер Константин Воинов снимает "Женитьбу Бальзаминова".
38.
39.
1980 год. На этом снимке режиссер Владимир Наумов и Ален Делон на съемках легендарного фильма "Тегеран-43".
40.
Леонид Гайдай, Анатолий Папанов, Александр Ширвиндт, Валерий Носик и Анатолий Кузнецов на съемках фильма "Инкогнито из Петербурга".
41.
Лето 1962 года. Крым. Идут съемки комедии "Три плюс два". Геннадий Нилов, Евгений Жариков и Андрей Миронов.
42.
1976 год. "12 стульев". Вера Ивлева (Фимочка Собак), Андрей Миронов (Остап Бендер), Елена Шанина (Эллочка-людоедка) и режиссер Марк Захаров.
43.
1972 год. Татьяна Васильева (на момент съёмок Ицыкович) и Владимир Высоцкий на съёмках драмы Александра Столпера "Четвёртый".
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