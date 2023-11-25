39.

Из воспоминаний Владимира Наумова:" Конечно, присутствие Делона в картине очень помогло её успеху. 100 миллионов билетов было продано у нас в СССР, это колоссальное количество, это был рекорд в том году. Картина получила главный приз на Московском международном фестивале и ещё много призов самых разных. Очень хорошо прошла во Франции и была продана во многие страны мира".