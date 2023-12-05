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TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из состава США

TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из состава США

Автор:
05 декабря 2023 12:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   texit   Кодекс о выборах   США   Техас   бюллетень   выборы   выход из состава США   независимость   
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Об этом в минувшую пятницу сообщило Техасское националистическое движение (TNM). После необходимой проверки пункт о выходе штата из состава США включат в избирательные бюллетени.

Техас не оставляет попыток отделиться от США. И многолетняя борьба за самоопределение, кажется, сдвинулась с мёртвой точки. В первичные избирательные бюллетени могут включить вопрос : «Должен ли штат Техас подтвердить свой статус независимого государства?»


Согласно Кодексу о выборах в Техасе, для включения вопроса в первичный бюллетень республиканцев петиции требуется 97 709 подписей. В открытом письме в Республиканский исполнительный комитет штата (SREC) президент TNM Дэниел Миллер заявил, что подписей собрано даже больше необходимого количества.


Государственный республиканский исполнительный комитет партии (SREC) будет обязан проверить это заявление, после чего даст рекомендации, включать ли пункт о выходе в избирательный бюллетень или нет. Хотя, в сущности, эти рекомендации будут чисто формальными, т.к. согласно Избирательному кодексу Техаса предложения в бюллетени вносятся по достижению необходимого количества голосов под петицией.


Президент TNM Дэниел Миллер сообщил, что вопрос о самоопределении Техаса обсуждается в Республиканской партии Техаса уже 8 лет.

“Люди хотят, чтобы их голоса были услышаны, и мы как нельзя больше гордимся теми, кто откликнулся на призыв, сделал шаг вперед и помог нам пересечь финишную черту по этой петиции. Это историческое событие и только начало для TEXIT ”, - заявил он.


“Выполнение юридических требований к петиции гарантирует, что избирателям-республиканцам будет задан этот вопрос в марте. Мы здесь, чтобы работать с SREC, чтобы это произошло вместе. Так же, как и вы, мы хотим, чтобы голос избирателей-республиканцев был услышан. Независимо от того, за вы, против TEXIT или не определились, мы все должны быть в состоянии согласиться с тем, что платформа важна, Техасский билль о правах важен, а избиратели-республиканцы важны ”, - написал Миллер из TNM в своем письме в SREC.


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Метки: Ynews   texit   Кодекс о выборах   США   Техас   бюллетень   выборы   выход из состава США   независимость   
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20  комментариев
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2k
il16 Час назад
Сразу после Текзита просится референдум о включении в состав РФ.
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2k
Alexander Gorn 2 минуты назад
Ну дык это... Свободу Техасу! Смерть американским оккупантам! Древние техасцы - основатели американской цивилизации, и Карибское море тоже они выкопали! Весь мир поддержит борьбу Техаса за независимость от угнетателей-янки!
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5k
Григорий 6 минут назад
путина уже обвинили в этом?
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13k
Copycat 7 минут назад
Так погодите, в Техасе же нефть....

- Техас выходит из состава США
- США понимает что в Техасе (нефть) большой недостаток демократии
- США начинает войну с Техасом и завоёвывает его обратно

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20
Самуил Маршак 11 минут назад
Значит нашли таки в Техасе 97000 дебилов
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4k
poбт 22 минуты назад
как там байден говорил "внутренние террористы"
осталось дело за АТО
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25k
sssss3 41 минуту назад
Прикольно, если отделятся, а мексиканские мучачос их захватят - "это наша корова и мы её доим!!!""
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40
dasn7 54 минуты назад
Дулыафтаматафф! Ганьба!
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10k
Борис Карабанов Час назад
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22k
сеньор Леонсио Час назад
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12k
Б.Касторский Час назад
Техас конечно интересный. По идее они не только десятая часть экономики США, но и самостоятельно обгонят большинство стран мира по ВВП. Только эти обсуждения идут уже не сотню лет даже, а воз и ныне там. Выйти то выйдут, допустим, а дальше что? Должна же быть какая-то цель.
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