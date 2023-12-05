TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из состава США

Согласно Кодексу о выборах в Техасе, для включения вопроса в первичный бюллетень республиканцев петиции требуется 97 709 подписей. В открытом письме в Республиканский исполнительный комитет штата (SREC) президент TNM Дэниел Миллер заявил, что подписей собрано даже больше необходимого количества.

Государственный республиканский исполнительный комитет партии (SREC) будет обязан проверить это заявление, после чего даст рекомендации, включать ли пункт о выходе в избирательный бюллетень или нет. Хотя, в сущности, эти рекомендации будут чисто формальными, т.к. согласно Избирательному кодексу Техаса предложения в бюллетени вносятся по достижению необходимого количества голосов под петицией.

Президент TNM Дэниел Миллер сообщил, что вопрос о самоопределении Техаса обсуждается в Республиканской партии Техаса уже 8 лет.