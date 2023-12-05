TEXIT: Техас собрал необходимое количество подписей для голосования о выходе из состава США

Об этом в минувшую пятницу сообщило Техасское националистическое движение (TNM). После необходимой проверки пункт о выходе штата из состава США включат в избирательные бюллетени.
Техас не оставляет попыток отделиться от США. И многолетняя борьба за самоопределение, кажется, сдвинулась с мёртвой точки. В первичные избирательные бюллетени могут включить вопрос : «Должен ли штат Техас подтвердить свой статус независимого государства?»
Согласно Кодексу о выборах в Техасе, для включения вопроса в первичный бюллетень республиканцев петиции требуется 97 709 подписей. В открытом письме в Республиканский исполнительный комитет штата (SREC) президент TNM Дэниел Миллер заявил, что подписей собрано даже больше необходимого количества.
Государственный республиканский исполнительный комитет партии (SREC) будет обязан проверить это заявление, после чего даст рекомендации, включать ли пункт о выходе в избирательный бюллетень или нет. Хотя, в сущности, эти рекомендации будут чисто формальными, т.к. согласно Избирательному кодексу Техаса предложения в бюллетени вносятся по достижению необходимого количества голосов под петицией.
Президент TNM Дэниел Миллер сообщил, что вопрос о самоопределении Техаса обсуждается в Республиканской партии Техаса уже 8 лет.
“Люди хотят, чтобы их голоса были услышаны, и мы как нельзя больше гордимся теми, кто откликнулся на призыв, сделал шаг вперед и помог нам пересечь финишную черту по этой петиции. Это историческое событие и только начало для TEXIT ”, - заявил он.
“Выполнение юридических требований к петиции гарантирует, что избирателям-республиканцам будет задан этот вопрос в марте. Мы здесь, чтобы работать с SREC, чтобы это произошло вместе. Так же, как и вы, мы хотим, чтобы голос избирателей-республиканцев был услышан. Независимо от того, за вы, против TEXIT или не определились, мы все должны быть в состоянии согласиться с тем, что платформа важна, Техасский билль о правах важен, а избиратели-республиканцы важны ”, - написал Миллер из TNM в своем письме в SREC.
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На счет тащат, там скорее пятерка со своими выше 1 трлн.
Да и с СССР Вы немного заблуждаетесь. Там дело не в кормежке, а во внезапном желании независимости всеми, включая тех, кто кормился. Но и это свободное право.
Тут же не очень понятно.
Россия будет примером, что брать на себя весь долг за всех решение не слишком благодарное. Блага всем, долги одному.