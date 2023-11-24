Принц Уильям стал самым сексуальным мужчиной с лысиной, обогнав Вина Дизеля и Джейсона Стэйтема

При составлении списка учитывались не только запросы в поисковиках, внешность и богатство, но и блеск лысины.
Итак, статисты составили рейтинг самых сексуальных мужчин с лысиной. Как ни странно, но маскулинных красавчиков подвинул член королевской семьи Принц Уильям, сообщает издание Metro. Специалисты оценивали коэффициент золотого сечения по лицу, рост, финансовое состояние, мнения пользователей Сети, частота поисковых запросов, в которых имена лысых знаменитостей сопровождаются словами "обнажённый" или "без рубашки", тембр голоса и, внимание, блеск лысины.
Согласно оценки всех этих критериев Уильям набрал 9,88.
На втором месте Вин Дизель (который в прошлом году был на первом месте), с 8.81 баллами. Третье место взял Джейсон Стэйтем с 8.51 баллами. Правда, Вин Дизель уже далеко не так сексуален, как в молодости. Скорее всего, учитывались просто поисковые запросы, но не возраст.
Четвёртое место занял актёр Сэмюэль Л.Джексон, у него 7.31 баллов. Кстати, Джексон уже тоже не молод, ему 74 года. Пятое место занял Майкл Джордан — 7.95 баллов.
Шестое место занял Джефф Безос со своими 7.12 баллами. Надо сказать, что деньги тут не причём. Джефф больше других получил запросов по слову "thirsty" (жаждущий). На седьмом месте оказался Дуэйн Джонсон, у него 6.90 баллов.
Седьмое место занял Шемар Мур (6.75) и Шакил О’Нил (6.50).
На последнем, 10 месте, оказался Терри Крюс (6.320.
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