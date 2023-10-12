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Креатив зашкаливает: потрясающие примеры меню

Креатив зашкаливает: потрясающие примеры меню

Автор:
12 октября 2023 20:40
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Прикол   интересное   китайское меню   меню   подборка   странное меню   
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В этой подборке 21 пример крутых меню и одна жалкая потуга настолько убогая, что даже очень хорошая. Если вы владелец ресторана, кафе или закусочной, то вам данный пост может понравиться.
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Метки: Еда   Прикол   интересное   китайское меню   меню   подборка   странное меню   
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8  комментариев
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5k
Fishki_surfer Час назад
Мороженку вам в попу.
(c) гуглоперевод
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2k
Domax3000 45 минут назад
Да тут просто колбасная драма в четырёх частях!
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10k
Фомич 56 минут назад
Две недели назад увидел в нашем магазинчике, живу в Эстонии, банки с разными интересными названиями..."Тещин язык", Голодный папа", "Зять в шоке". Брал всех по одной, всё вкусное. Производство Семилукского пищкомбината Воронежской области. Народ улыбается и тоже раскупает, многие просто из-за названия )))
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16k
_delphin_ 58 минут назад
Комментарий к фото
КГ/АМ.
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16k
_delphin_ Час назад
Комментарий к фото
Ну, судя по Дзюбе, ещё и яйца должны быть.
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16k
_delphin_ Час назад
Комментарий к фото
Это они в России подсмотрели, факт!
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