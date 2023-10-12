Креатив зашкаливает: потрясающие примеры меню

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В этой подборке 21 пример крутых меню и одна жалкая потуга настолько убогая, что даже очень хорошая. Если вы владелец ресторана, кафе или закусочной, то вам данный пост может понравиться.
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9. "Бандитская тарелка. Подаётся пустая тарелка, вы можете украсть еду у ваших родителей".
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