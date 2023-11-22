Молодёжный фестиваль в Сочи посетит культовый режиссёр Люк Бессон

Знаменитый режиссёр Люк Бессон выступит спикером на Всемирном молодёжном фестивале (ВФМ-2024), который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе". Известно, что режиссёр таких культовых картин, как "Леон" и "Пятый элемент" расскажет участникам мероприятия о современных технологиях в кино, поделится собственным опытом создания блокбастеров и поговорит с молодыми людьми о миссии кинофильмов в современном мире.





Программный директор ВФМ-2024 Сергей Першин сообщил, что Бессон уже подтвердил своё участие в мероприятии. Першин также добавил, что присутствие самого известного режиссёра Франции не единственный сюрприз, который ожидает участников мероприятия.