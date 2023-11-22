Молодёжный фестиваль в Сочи посетит культовый режиссёр Люк Бессон

Организаторы фестиваля рассказали, что французский кинорежиссёр будет не единственным именитым гостем на мероприятии.
Знаменитый режиссёр Люк Бессон выступит спикером на Всемирном молодёжном фестивале (ВФМ-2024), который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе". Известно, что режиссёр таких культовых картин, как "Леон" и "Пятый элемент" расскажет участникам мероприятия о современных технологиях в кино, поделится собственным опытом создания блокбастеров и поговорит с молодыми людьми о миссии кинофильмов в современном мире.
Программный директор ВФМ-2024 Сергей Першин сообщил, что Бессон уже подтвердил своё участие в мероприятии. Першин также добавил, что присутствие самого известного режиссёра Франции не единственный сюрприз, который ожидает участников мероприятия.
Российские власти обещают, что ВФМ-2024 станет грандиозным событием. Перед участниками фестиваля выступят более 1,5 тысячи спикеров. Предполагается, что в рамках мероприятия Россию посетят более 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, спорта, международного сотрудничества и благотворительности. По словам Татьяны Голиковой, заявки на участие уже подали более 250 тысяч человек.
"Мы сделаем все, чтобы с 1 по 7 марта в Сириусе было круто и замечательно. У нас уже 183 страны, более 250 тысяч заявок на участие. Тяжелая работа впереди, нам нужно будет отобрать самых достойных, это очень сложно, у нас большая задача и ответственность", — заявила Голикова.
Голикова напомнила, что Всемирный фестиваль молодёжи будет проводится в России в четвёртый раз. Ранее он проходил в 1957-ом, 1985-ом и 2017-ом году.
"Сириус" расположен в Сочи, на территории, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года. На базе олимпийской инфраструктуры сначала открыли образовательный центр "Сириус", который впоследствии превратился в городской округ под одноимённым названием. Сегодня площадь "Сириуса" составляет 1400 гектаров.
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