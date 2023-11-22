FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8284 поста • 894 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Молодёжный фестиваль в Сочи посетит культовый режиссёр Люк Бессон

Молодёжный фестиваль в Сочи посетит культовый режиссёр Люк Бессон

Автор:
22 ноября 2023 18:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Люк Бессон   Сочи   гости   сириус   спикеры   фестиваль молодёжи   
918
3

Организаторы фестиваля рассказали, что французский кинорежиссёр будет не единственным именитым гостем на мероприятии.

Знаменитый режиссёр Люк Бессон выступит спикером на Всемирном молодёжном фестивале (ВФМ-2024), который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в "Сириусе". Известно, что режиссёр таких культовых картин, как "Леон" и "Пятый элемент" расскажет участникам мероприятия о современных технологиях в кино, поделится собственным опытом создания блокбастеров и поговорит с молодыми людьми о миссии кинофильмов в современном мире.


Программный директор ВФМ-2024 Сергей Першин сообщил, что Бессон уже подтвердил своё участие в мероприятии. Першин также добавил, что присутствие самого известного режиссёра Франции не единственный сюрприз, который ожидает участников мероприятия.

Российские власти обещают, что ВФМ-2024 станет грандиозным событием. Перед участниками фестиваля выступят более 1,5 тысячи спикеров. Предполагается, что в рамках мероприятия Россию посетят более 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, спорта, международного сотрудничества и благотворительности. По словам Татьяны Голиковой, заявки на участие уже подали более 250 тысяч человек.


"Мы сделаем все, чтобы с 1 по 7 марта в Сириусе было круто и замечательно. У нас уже 183 страны, более 250 тысяч заявок на участие. Тяжелая работа впереди, нам нужно будет отобрать самых достойных, это очень сложно, у нас большая задача и ответственность", — заявила Голикова.

Голикова напомнила, что Всемирный фестиваль молодёжи будет проводится в России в четвёртый раз. Ранее он проходил в 1957-ом, 1985-ом и 2017-ом году.



"Сириус" расположен в Сочи, на территории, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года. На базе олимпийской инфраструктуры сначала открыли образовательный центр "Сириус", который впоследствии превратился в городской округ под одноимённым названием. Сегодня площадь "Сириуса" составляет 1400 гектаров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Люк Бессон   Сочи   гости   сириус   спикеры   фестиваль молодёжи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин Час назад
Люк Бессон, похоже, уже знает, чем к марту дело на Украине закончится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Maldini 16 минут назад
Да это же наш Бунша!!!(Меладзе)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Losterdin 21 минуту назад
фекалиями закидают Люк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ego sum qui sum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
parallax Час назад
Хана Люку. Теперь чубатые его в чёрный список "миротворца" включат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

184690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
Как СССР раз и навсегда отучили пиратов нападать на советские корабли
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Красота столичной подземки. 48 станций являются объектами культурного наследия⁠⁠
Красота столичной подземки. 48 станций являются объектами культурного наследия⁠⁠
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Панковская карта для тех, кто идет против системы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Работу пропускать нельзя

Лучшие демотиваторы
Правильный чехол на руль для владельцев Renault

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#кино#история#позитив#Прикол#Россия#США#конфликт
#Юмор#автомир#животные#интересное#ДТП#авто аварии#фильм#Автовсячина#улыбнуло#съемка
#интересно#в мире#факты#забавно#аварии#Ynews#люди#дети#полиция#Разное
Не время дружбу водить Не время дружбу водить В Сочи бейсджамперы специально запутывали стропы своих парашютов, чтобы пощекотать нервы зрителям В Сочи бейсджамперы специально запутывали стропы своих парашютов, чтобы пощекотать нервы зрителям «Это поможет разнообразить рацион»: в России стали делать еду из сверчков «Это поможет разнообразить рацион»: в России стали делать еду из сверчков Интересные факты о фильме "Леон" Интересные факты о фильме "Леон" Истории, после которых ни в гости ходить, ни звать к себе никого не хочется Истории, после которых ни в гости ходить, ни звать к себе никого не хочется Российская пенсионерка отметила день рождения прыжком с 210-метровой высоты Российская пенсионерка отметила день рождения прыжком с 210-метровой высоты

На что жалуетесь?

Вернуться