Интересные факты о фильме "Леон"

Кстати, на написание сценария к фильму "Леон" ушел всего месяц, а на съемки еще 3 месяца.

7. Как говорил Жан Рено, он специально сделал своего персонажа немного отсталым и подавленным, чтобы у зрителей не возникло ощущения, что Матильда представляет для него сексуальный интерес.