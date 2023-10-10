Интересные факты о фильме "Леон"

Фильм Люка Бессона "Леон" вышел в 1994 году и уже давно приобрёл статус культового. Перед вами несколько интересных фактов и кадров со съемок фильма "Леон".
1. На роль Матильды пробовалась Лив Тайлер, но ей отказали из-за того, что она была уже слишком "стара" для этой роли, так как ей было уже 15 лет. А вот Натали Портман напротив изначально не взяли на эту роль, так как она была слишком юной (11 лет). Но упорная девочка не прекращала своих попыток получить эту роль, и в итоге выжала из себя все, что могла, и это сработала. Люк Бессон не смог отказать юной актрисе.
Кстати, родители актрисы также были против, чтобы их дочь снималась в таком фильме, но она им заявила, что если они ей запретят это делать, то ее жизнь будет испорчена. Родители согласились, но при одном условии. Количество сцен курения их дочери будет сведено к минимуму, и она должна будет бросить вредную привычку еще задолго до конца фильма.
2. Имя главного героя было придумана неслучайно. Свое имя он получил благодаря французскому изобретателю Леону Гамону, который внес огромный вклад в развитие кинематографа. Кстати, данный фильм был выпущен компанией "Gaimont", которая получила свое название в честь того же Леона Гамона.
3. Люк Бессон изначально писал сценарий под Жана Рено, хотя были и другие претенденты на эту роль.
4. Натали Портман никак не могла заплакать в нужный момент, так как у нее просто не получалось выдавить из себя слезу. Тогда Люк Бессон нашел выход. Юной актрисе стали брызгать в лицо мятным маслом, чтобы она заплакала, так как эта субстанция обладала крайне едким запахом.
5. В фильме "Леон" небольшую роль сыграл актер Сами Насери. Бессону настолько понравился актер, что позже он предложил главную роль в своем фильме "Такси".
6. Работа над фильмом "Леон" началась во время подготовки к съемкам фильма "Пятый элемент". Пока Бессон перекраивал сценарий "Пятого элемента, чтобы уложиться в бюджет, и ждал пока освободится Брюс Уилис", он снимал "Леона", дабы не растерять творческий интерес и держать съемочную группу в тонусе.
Кстати, на написание сценария к фильму "Леон" ушел всего месяц, а на съемки еще 3 месяца.
7. Как говорил Жан Рено, он специально сделал своего персонажа немного отсталым и подавленным, чтобы у зрителей не возникло ощущения, что Матильда представляет для него сексуальный интерес.
Хотя, стоит отметить, что изначально Бессон планировал некий сексуальный подтекст и романтику между главными героями, но в итоге от этой идеи было решено отказаться.
8. Персонаж Гэри Олдмана буквально помешан на Бетховене. Интересно, что именно этого знаменитого композитора он сыграет в своей следующей картине "Бессмертная возлюбленная".
9. Во время съемок фильма рядом со съемочной площадкой произошло ограбление. Горе-грабитель в спешке наткнулся на полицейских, после чего резко сдался властям. Каково же было его удивление, когда он узнал, что все эти полицейские оказались актерами.
10. Гэри Олдман обожал импровизировать на съемочной площадке, и многие из этих импровизаций вошли в финальную версию фильма. Даже его разговор с отцом Матильды - это импровизация. Благодаря этой импровизации Олдман застал своего коллегу врасплох, из-за чего тот начал нервничать, что оказалось лишь на пользу.
11. Бюджет фильма составил 115 миллионов франков (на момент 1994 года это примерно 20,5 миллионов долларов), тогда как кассовые сборы составили всего 19,5 миллионов долларов. Но несмотря на то, что фильм провалился в прокате, он все равно является культовым. Его рейтинг на IMDB составляет 8,5/10.
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