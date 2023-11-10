Истории, после которых ни в гости ходить, ни звать к себе никого не хочется

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В жизни каждого из нас бывают моменты, когда дверь открывается, а за ней – нечто совершенно неожиданное. Сегодня мы расскажем вам разные истории пользователей о гостях незваных, которые могут быть как смешными, так и порой весьма удивительными.
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А какие у вас были странные ситуации с гостями или в гостях?
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Теперь когда в гостях покушать предлагают, я соглашаюсь только на чай с печенюхами. В других случаях вру, что поел недавно. Может у них и вкусно будет, но рисковать я больше не хочу.