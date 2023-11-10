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Истории, после которых ни в гости ходить, ни звать к себе никого не хочется

Истории, после которых ни в гости ходить, ни звать к себе никого не хочется

Автор:
10 ноября 2023 16:06
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в гостях   гости   жиза   истории   незваные гости   ситуация в гостях   
2591
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В жизни каждого из нас бывают моменты, когда дверь открывается, а за ней – нечто совершенно неожиданное. Сегодня мы расскажем вам разные истории пользователей о гостях незваных, которые могут быть как смешными, так и порой весьма удивительными.

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А какие у вас были странные ситуации с гостями или в гостях?

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Метки: в гостях   гости   жиза   истории   незваные гости   ситуация в гостях   
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6  комментариев
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Igor 2 часа назад
А в чём проблема не приглашать в гости тех, кто неоднократно уже показал себя во всей красе и не устраивает?!

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6k
livaneth 20 минут назад
Тут недавно про Дагестанское гостипреимство пост был. Приземляется самолет в Махачкале, типа на дозаправку, а его уже встречают...
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3k
RaiJu 54 минуты назад
А так половина историй высосана из одного женского сайта, где истории в основном придумываются.
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38k
russger 55 минут назад
А я вот частенько опасаюсь в гостях есть. Ещё в школе когда был, пришёл к другу. Ну мамка его такая "ой вы мои голодные, сейчас я вас свежим борщецом накормлю". Ну сели за стол, а там не борщ, а красная мерзкая жижа. Как на вид, так и на вкус. Еле-еле половину тарелки осилил, реально пару раз чуть не блеванул, такая гадость. А они сидят едят, прям "за ушами трещит". И такое не раз было, даже, наверное, не один десяток раз. Я же не скажу в гостях "что за говно вы жрёте?", неприлично. Сидишь и давишься непонятной хренью.

Теперь когда в гостях покушать предлагают, я соглашаюсь только на чай с печенюхами. В других случаях вру, что поел недавно. Может у них и вкусно будет, но рисковать я больше не хочу.
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3k
RaiJu 55 минут назад
Проблемы на пустом месте, где вас не рады видеть не приходить, где вы не рады видеть других не впускать. В чем проблема?
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Спелая кукурузинка

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