10 любопытных фактов о нашем мозге

Несмотря на свой небольшой размер, мозг - наш самый энергозатратный орган. Он весит всего 2% от общего веса нашего тела, а потребляет больше 20% от общего объёма энергии. Главным образом она используется для передачи электрических сигналов, но потребление энергии в разных отделах мозга разное. Например, серое вещество, ответственное за большую часть обработки информации, потребляет больше энергии, чем белое вещество, которое обеспечивает передачу импульсов между спинным и головным мозгом. Конкретные задачи - например, обработка слуховых сигналов, - требуют ещё больше энергии из-за необходимости быстрой и точной передачи информации.

Вся эта энергия используется не только когда мы активно думаем или чем-то заняты, но и в расслабленном состоянии. Даже во время сна мозг обрабатывает информацию и поддерживает работу важных систем. И да, у мозга нет режима энергосбережения - он работает всегда. А поддержать его эффективность можно с помощью здорового образа жизни и водного баланса.