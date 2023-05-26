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10 любопытных фактов о нашем мозге

10 любопытных фактов о нашем мозге

Автор:
26 мая 2023 13:26
Сообщество : Факты
Метки: интересное   интересные факты   мозг   мозги   организм   познавательно   тело человека   факты   человек   человеческий мозг   
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Наш мозг — орган, достойный восхищения и полный интересных процессов. Если узнать детали его работы, даже не углубляясь в научные факты, представление о нём тут же меняется. Это самый энергозатратный орган в человеческом организме с 86 миллиардами нейронов, которые передают информацию со скоростью 431 км/ч.. Он ежедневно трудится, даже во время сна, поддерживая все наши системы. Узнаем несколько любопытных фактов о мозге.

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Несмотря на свой небольшой размер, мозг - наш самый энергозатратный орган. Он весит всего 2% от общего веса нашего тела, а потребляет больше 20% от общего объёма энергии. Главным образом она используется для передачи электрических сигналов, но потребление энергии в разных отделах мозга разное. Например, серое вещество, ответственное за большую часть обработки информации, потребляет больше энергии, чем белое вещество, которое обеспечивает передачу импульсов между спинным и головным мозгом. Конкретные задачи - например, обработка слуховых сигналов, - требуют ещё больше энергии из-за необходимости быстрой и точной передачи информации.


Вся эта энергия используется не только когда мы активно думаем или чем-то заняты, но и в расслабленном состоянии. Даже во время сна мозг обрабатывает информацию и поддерживает работу важных систем. И да, у мозга нет режима энергосбережения - он работает всегда. А поддержать его эффективность можно с помощью здорового образа жизни и водного баланса.


Мозг человека содержит 86 миллиардов нейронов, и каждый из них соединяется примерно с 10 000 другими. Всю эту систему можно представить как гигантский аэропорт с 86 миллиардами выходов на посадку, а у каждого выхода по 10 тысяч рейсов, которые отправляются к другим выходам в пределах того же аэропорта. Каждый рейс несёт самую разную информацию. Это всё - наш мозг, загруженный данными, непрерывно активный и содержащий взаимосвязанные элементы. Порой вы можете что-то забыть, и вспомнить только через время - это не потому, что закончилось место для хранения, а потому что управление всем этим "аэропортом" - сложнейший процесс.


Нейрогенез — процесс образования новых нейронов. Он начинается, когда мы находимся в эмбриональном состоянии. Чем старше мы становимся, тем медленнее протекает этот процесс - но он никогда не прекращается. Процессу нейрогенеза способствует обучение и физические упражнения, а замедляет его стресс, хроническое недосыпание и злоупотребление, например, токсичными веществами. Из-за недостатка питательных веществ и витаминов, а также из-за кислородного голодания нейроны погибают, и при этом не восстанавливаются. Но если какие-то нейроны повреждены или ослаблены, мозг реорганизует свою деятельность и адаптируется. Термин, обозначающий эту адаптивность - нейропластичность. Она ответственна за скорость адаптации мозга к изменениям, будь то добровольным или вынужденным.


73% нашего мозга состоит из воды. Вода играет важнейшую роль в клеточной коммуникации и транспортировке питательных веществ в мозге. Исследования показали, что снижение гидратации мозга на 1% может привести к снижению когнитивных функций на 5%. Проблемы с кратковременной памятью у человека начинаются при снижении уровня гидратации мозга на 2%. Пьём воду, господа!


Информация в мозге передается с разной скоростью, в зависимости от типов нейронов и других факторов. Тем не менее, мозг может обрабатывать информацию со скоростью до 431 км/ч. А самая медленная скорость обработки - около 1,6 км/ч. На эту скорость влияет многое: здоровье и эффективность нейронных сетей, прочные нейронные связи, оптимальные уровни нейромедиаторов (таких как дофамин и ацетилхолин), физические упражнения. Последние увеличивают приток крови по всему телу, в том числе и к мозгу, куда поступает больше кислорода и питательных веществ. Также полезны упражнения для "тренировки" мозга, которые бросают ему вызов и создают новый опыт.


Для удовлетворения своих высоких энергетических потребностей мозг нуждается в постоянном кровоснабжении. Поэтому так важны его кровеносные сосуды. Они обеспечивают постоянный приток крови, которая доставляет к клеткам кислород, глюкозу и другие питательные вещества, одновременно выводя продукты метаболизма. А ещё - наш мозг разборчив в плане поступающих веществ. Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) между кровью и нервной тканью буквально "фильтрует", какие вещества и с какой скоростью проникают в центральную нервную систему из крови. Кроме того, разные участки мозга нуждаются в разной скорости поступления веществ и давлении - за это ответственна сеть капилляров.



Многие слышали, что мы якобы используем лишь 10% своего мозга. Но специалисты называют это мифом. В 1907 году о нём упоминал профессор Уильям Джеймс, в 1936-м - писатель Дейл Карнеги, этот факт упоминается в статьях и фильмах, и достаточно распространён. Однако, как считают современные эксперты, мы понятия не имеем, какая часть мозга используется - из-за недостаточного развития технологий визуализации. Ясно одно: большую часть времени практически каждая часть мозга активна. Мифом считают и факт о доминировании правого или левого полушарий. Исследования показывают, что оба полушария вовлечены в когнитивные функции, и ни одно из них не может "доминировать".


Каждый раз, когда мы заставляем мозг поработать, например, вспоминаем текст песни или подсчитываем что-то, нейроны посылают друг другу электрические сигналы. По одиночке они "генерируют" не так много энергии - от 12 до 20 ватт. Но этого достаточно, чтобы питать электрическую лампочку малой мощности. Чем больше мозг работает, тем больше уходит энергии, а ещё - тем больше он нагревается. Средняя температура нашего мозга составляет 38,5 градуса, а в более глубоких отделах или при интенсивной умственной работе она часто превышает 40 градусов. Но даже в этом случае в мозге всё продумано. При интенсивной нагрузке или стрессе наш мозг усиливает кровоснабжение, чтобы удовлетворить свои более высокие потребности в энергии для достижения максимальной производительности.


Когда мозг полностью развивается? Фактически, он достигает полной зрелости к 25 годам. Именно тогда формируется префронтальная кора, ответственная за проявление личности, принятие решений, контроль импульсов и управление сложными задачами. Однако, способность мозга развиваться и адаптироваться не прекращается на протяжении всей жизни.


Объём памяти человеческого мозга составляет около 2,5 млн гигабайт. Это эквивалентно, например, 3 миллионам часов просмотра телепередач. Наш мозг обладает невероятной способностью запоминать практически всё. Но если вы шли в комнату, и вдруг забыли, зачем идёте - мозг всё равно это помнит.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   интересные факты   мозг   мозги   организм   познавательно   тело человека   факты   человек   человеческий мозг   
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banzai7 57 минут назад
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Проктолог-иллюзионист 17 минут назад
То есть, мы сложили два числа, и мозг совокупно выделил почти 1 Тераватт энергии?
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au3 55 минут назад
"аждый раз, когда мы заставляем мозг поработать, например, вспоминаем текст песни или подсчитываем что-то, нейроны посылают друг другу электрические сигналы. По одиночке они "генерируют" не так много энергии - от 12 до 20 ватт."

"...орган .... с 86 миллиардами нейронов"

Короче, граждане и господа, не напрягайтесь головой, а то сгенерируете как ядренная бомба.
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