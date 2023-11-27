Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября

3450
20
27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал своё завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии. И ведь не пошутил... Чего не скажешь о нас.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 ноября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 ноября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 ноября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 ноября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 51 октября
Новости партнёров
реклама
именно "Nero Burning ROM"
Глядя постоянно на нытьё про "старость и болячки" в 30 лет, хочется спросить, вы ещё пытаетесь сравнивать поколение своих отцов с нынешним инфантильным поколением нытиков и ущербов"?
Минусите, че... )