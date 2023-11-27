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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября

Автор:
27 ноября 2023 19:50
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3450
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27 ноября 1895 года Альфред Нобель подписал своё завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии. И ведь не пошутил... Чего не скажешь о нас.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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18  комментариев
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Teymur 2 часа назад
Nero
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Янус Полуэктович 56 минут назад
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чегой-то в собес? прожечь диск в неро - что тут такого? и мне всего 40)))
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Идиоты. В химвойска клиента дорога.
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Мойша Час назад
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Когда идешь до начальства, корвалол не поможет.
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Мойша Час назад
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9k
sedoisever Час назад
Не хочется про всех огульно, но...
Глядя постоянно на нытьё про "старость и болячки" в 30 лет, хочется спросить, вы ещё пытаетесь сравнивать поколение своих отцов с нынешним инфантильным поколением нытиков и ущербов"?
Минусите, че... )
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Мойша Час назад
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И крему, крему по-больше... Сливочного... Люблю .
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magic32 Час назад
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А кто видел то, что они видят?
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Мойша Час назад
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