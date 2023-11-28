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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 ноября

Автор:
28 ноября 2023 16:40
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3328
20
28 ноября отмечают свой День независимости целая куча стран: Восточный Тимор. Всё! Шутка, ещё независимыми в этот день стали Албания, Панама и Мавритания. Но было бы куда смешнее, если бы дело ограничилось лишь Восточным Тимором.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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5  комментариев
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18k
Голос Вселенной Час назад
Комментарий к фото
Забегает сынишка "Мне только спросить....."
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16k
Николаевич 41 минуту назад
Вот сегодня навеяло рекламой: "Когда имя жены – Алиса"…

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3k
Vadim Balabanov Час назад
Комментарий к фото
"Что у нас на ужин сегодня?", если после работы.
"Что жрать сегодня будем?", если выходной.
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9k
sedoisever Час назад
Ну, ладно ты мемчики постишь тупые. Но лучше не пиши ничего от себя.
"Но было бы куда смешнее, если бы дело ограничилось лишь Восточным Тимором."
И почему это? Завтра вообще никакая страна не празднует независимость. Вот ты уссышься, да?
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Никифоридис

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