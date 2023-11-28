Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 ноября

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28 ноября отмечают свой День независимости целая куча стран: Восточный Тимор. Всё! Шутка, ещё независимыми в этот день стали Албания, Панама и Мавритания. Но было бы куда смешнее, если бы дело ограничилось лишь Восточным Тимором.
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"Что жрать сегодня будем?", если выходной.
"Но было бы куда смешнее, если бы дело ограничилось лишь Восточным Тимором."
И почему это? Завтра вообще никакая страна не празднует независимость. Вот ты уссышься, да?