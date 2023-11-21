Когда можно разрешить детям гулять и ходить без присмотра

Через века с гаджетами

15 близняшек, которые похожи друг на друга, как отражения в зеркале

Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу

Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу

2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка

13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу