Когда можно разрешить детям гулять и ходить без присмотра

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Родители всегда переживают за своих детей. Но важно, чтобы ребёнку всё-таки позволили быть самостоятельным, а не всё время его контролировали.
1. Пользовательница в Твиттере начала важную тему: её дети попросились ходить в школу сами, но она переживала, поэтому решила за ними проследить
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Но вот свою дочку отпускать одну в текущих условия как-то стремно. Сильно изменились окружающие условия. Я рос на окраине небольшого городка, образ жизни которого мало чем отличался от деревенского. Все друг друга знали, чужак был редкостью. Мы зимой на дороге могли играть в хоккей на гололеде, прерываясь лишь иногда, чтобы пропустить автомобиль...
В больших современных городах куда более небезопасно и факторов риска больше.
В первом классе я с радостью добился этой привелегии. Если что, детский сад и школа прилегали друг к другу и находились... в соседнем микрорайоне, почти в километре от нашего дома. Причём детский сад чуть дальше, чем школа.
При школе мы переехали в другой конец города и до школы я стал уже добираться на общественном транспорте с пересадками.
А после школы куда нас только не забрасывало с пацанами. То на детские площадки с качелями, то в кинотеатр, то в лесо-парк с детской железной дорогой, то на строительную заброшку. Лишь бы домашку не делать.
За все 11 классов (наш поток попал под тест программу 90-х и поэтому 1 год прибавили) по пути домой только пару раз на гопоту нарвались, но отбились. Камнями. Зато потом они уже к нам не лезли.
сейчас по тротуару спокойно хрен пройдешь, то курьеры на великах, то 3.14доры на самокатах....
что заметил, пешеходка прям перед воротами школы, все знаками обвешено, светофор желтый мигает, уже даже копов положили с двух сторон...
дети одни стоят на переходе - всем по*х*ер
только выйдешь из за угла - сразу пропускают
потом эти же б*ляди скулят в комментах что камер везде понаставили
Добавлю что это был г. Мурманск, с его полярной ночью. Правда школа была близко, но всё же. И не сказать чтоб у меня были безалаберные родители, но все так жили, как по другому, если нужно было на завод на работу ?
Родители в 7 утра, а то и раньше уходили на работу, возвращались в 6 вечера. И это было нормой. Ключ от дома - на верёвочку на шею.