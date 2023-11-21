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Когда можно разрешить детям гулять и ходить без присмотра

Когда можно разрешить детям гулять и ходить без присмотра

Автор:
21 ноября 2023 15:34
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: дети   дети и школа   дети ходят в школу   киперопека   обсуждение   прикольно   фото   
1839
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Родители всегда переживают за своих детей. Но важно, чтобы ребёнку всё-таки позволили быть самостоятельным, а не всё время его контролировали.

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Метки: дети   дети и школа   дети ходят в школу   киперопека   обсуждение   прикольно   фото   
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20  комментариев
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886k
А.Берестенко 58 минут назад
Папа отвел меня 1 сентября в первый класс, мама пришла на выпускной в 10м. Все!
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2k
Дмитрий 10 секунд назад
В последний год детского сада, я полдороги проходил к нему уже сам. Доходил с мамой до ее работы, дальше топал в сад. В школу ходил вместе со старшим братом, а возвращался сам, так как уроки заканчивались у меня раньше. С того же возраста мог пойти к бабушке в гости через весь город или просто свалить куда-то играть на луг, в лес или озеро.
Но вот свою дочку отпускать одну в текущих условия как-то стремно. Сильно изменились окружающие условия. Я рос на окраине небольшого городка, образ жизни которого мало чем отличался от деревенского. Все друг друга знали, чужак был редкостью. Мы зимой на дороге могли играть в хоккей на гололеде, прерываясь лишь иногда, чтобы пропустить автомобиль...
В больших современных городах куда более небезопасно и факторов риска больше.
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3k
Daimos 4 минуты назад
Родители на работе, приходилось в 1 класс на метро и автобусе самому ходить.
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3k
Froll 11 минут назад
В 4 один гулял во дворе.В 6 проводили 1 сентября,дальше сам.Потом переехали и в 2 класс тоже 1 сентября проводили и всё..Школу из окна видно было,так что никто не переживал.
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25k
Bayker 15 минут назад
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1k
Звёздный странник 20 минут назад
В начале 80-х я уже в 6 лет хотел самостоятельно в детский сад ходить, но родители были против почему-то. Я просто им хотел доказать, что у меня память хорошая и я не маленький!
В первом классе я с радостью добился этой привелегии. Если что, детский сад и школа прилегали друг к другу и находились... в соседнем микрорайоне, почти в километре от нашего дома. Причём детский сад чуть дальше, чем школа.
При школе мы переехали в другой конец города и до школы я стал уже добираться на общественном транспорте с пересадками.
А после школы куда нас только не забрасывало с пацанами. То на детские площадки с качелями, то в кинотеатр, то в лесо-парк с детской железной дорогой, то на строительную заброшку. Лишь бы домашку не делать.
За все 11 классов (наш поток попал под тест программу 90-х и поэтому 1 год прибавили) по пути домой только пару раз на гопоту нарвались, но отбились. Камнями. Зато потом они уже к нам не лезли.
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4k
poбт 38 минут назад
когда кто то там ходил в первый класс, по дороге проезжала 1 машина в минуту

сейчас по тротуару спокойно хрен пройдешь, то курьеры на великах, то 3.14доры на самокатах....
что заметил, пешеходка прям перед воротами школы, все знаками обвешено, светофор желтый мигает, уже даже копов положили с двух сторон...
дети одни стоят на переходе - всем по*х*ер
только выйдешь из за угла - сразу пропускают
потом эти же б*ляди скулят в комментах что камер везде понаставили
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28k
Matrosskin 40 минут назад
В 1ый водили, так как это была "шестилетка" при детском саде , и забирали тоже вечером. Со второго - всё, обычная школа, пендаля под жопу и пошёл. Днём обратно тоже сам, и пол дня сам - обед, иногда пропылесосить. И да - во 2ой класс я пошёл в 91ом году. Естественно - никаких микроволновок, кастрюлька, миска плита и прочий кухонный хардкор. Спалил две сковороды забыв про яичницу, и кастрюлю пельмений. А заодно и мусорное ведро, чё уж там. Телефоны ? Телефон домашний через пару лет только появился. В 4ом классе забирал сестру из её "шестилетки" и отвозил на автобусе в музыкалку, 5 вроде или 6 остановок. потом обратно.
Добавлю что это был г. Мурманск, с его полярной ночью. Правда школа была близко, но всё же. И не сказать чтоб у меня были безалаберные родители, но все так жили, как по другому, если нужно было на завод на работу ?
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3k
kuchipachi 40 минут назад
Ну нельзя сравнивать то время, даже если это 90е и нынешнее. Народу сильно больше стало, во всяком случае в Мск, что увеличивает шансы на встречу с неадекватом. К тому жеполно приезжих, которые ведут себя как животные. А при нашем правосудии и частых случаях подстав с использованием детей, далеко не каждый вступится за ребёнка, да и не только за ребёнка. Как тут многие в разных темах писали: ребёнок-это зона ответственности только родителей
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58k
alertol 41 минуту назад
тот неловкий момент когда с 5-ти лет ездил в гости к бабушке на трамвае, а в школу вообще мать приходила только когда мне п#дец, или позднее когда устроилась туда работать
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33k
Юрий 41 минуту назад
Меня и моих друзей за руку никто в школу не водил. Некому было....
Родители в 7 утра, а то и раньше уходили на работу, возвращались в 6 вечера. И это было нормой. Ключ от дома - на верёвочку на шею.
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9k
Гур 44 минуты назад
С 6 лет сам ходил. Но с другой стороны, тогда не было столько придурков, так что я мамочек в чем то понимаю...
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1k
Hornet 50 минут назад
Чат разделится на две категории. Те у кого есть дети, и те у кого детей нет.
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1k
Gadova 51 минуту назад
Про голову ребёнка это жесть, конечно. У меня чой-то глаз задёргался.
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11k
kaboza Час назад
в 5 лет освоил спортлагерь "Олимпиец" под Рузой, нихера ни курорт, 6 часов треников, если че "Крылья советов" щас за 40))) в 12 золото МСК по фигурке...92-й год)) чарку...
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9k
Дмитрий Час назад
А потом их 3.14...т все кому не лень, особенно товарищи из наших же республик! "Как же так сыночку мою обижают! Я же его до 12 лет за ручку водила в школу!"
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