14 самых дорогих десертов

В мире кондитерского искусства существуют невероятно роскошные и эксклюзивные десерты. Их рецептура — это целая тайна, которой владеют только избранные повелители бисквитов и шоколадной глазури. Как правило, эти шедевры стоят целое состояние. Иногда эти расценки настолько высокие, что становится слегка не по себе, ведь за эту цену вполне можно прикупить неплохую машину или даже домик с видом на море.

Увы, попробовать подобные дорогостоящие лакомства может далеко не каждый человек. Как правило, такие десерты готовятся эксклюзивно для высокопоставленных лиц или в рамках какого-либо важного мероприятия. Однако этот факт нисколько не мешает нам оценить творчество мастеров, которые потратили силы и время на создание сладкого совершенства.

Пончик, покрытый золотом — 100 долларов



