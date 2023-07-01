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14 самых дорогих десертов

14 самых дорогих десертов

Автор:
01 июля 2023 09:06
Сообщество : Еда
Метки: Еда   десерт   кондитерские изделия   подборка   сладости   цена   
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Десерт — украшение любого праздничного обеда. В кондитерском мире существуют невероятно роскошные и эксклюзивные десерты. Порой расценки на них настолько высокие, что становится не по себе.

В мире кондитерского искусства существуют невероятно роскошные и эксклюзивные десерты. Их рецептура — это целая тайна, которой владеют только избранные повелители бисквитов и шоколадной глазури. Как правило, эти шедевры стоят целое состояние. Иногда эти расценки настолько высокие, что становится слегка не по себе, ведь за эту цену вполне можно прикупить неплохую машину или даже домик с видом на море.

Увы, попробовать подобные дорогостоящие лакомства может далеко не каждый человек. Как правило, такие десерты готовятся эксклюзивно для высокопоставленных лиц или в рамках какого-либо важного мероприятия. Однако этот факт нисколько не мешает нам оценить творчество мастеров, которые потратили силы и время на создание сладкого совершенства.

Пончик, покрытый золотом — 100 долларов


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Бруклинский ресторан Manila Social Club продаёт пончики Golden Cristal Ube Donut по 100 долларов за штуку. Пончик обсыпан 24-каратными золотыми хлопьями и пропитан глазурью из шампанского Cristal. Внутри он наполнен муссом и желе из шампанского.

Пирожное «Золотой феникс» — 1000 долларов

Мороженое «The Golden Opulence Sundae» — от 1000 долларов

Попкорн «Billion dollar» — 2500 долларов

Цена указана за полное ведёрко с лакомством.

Шоколадный трюфель «La Madeline Au Truffle» — 2500 долларов

Золотое шоколадное яйцо — 11 тысяч долларов

Шоколадное яйцо было сделано из шоколада Amedei и съедобного сусального золота. В начинке десерта содержался шоколад и трюфели. На его изготовление ушло целых три дня. Весило всё это великолепие 50 килограммов.

Стул-леденец — 11 тысяч долларов

Десерт «Рыбак на ходулях» — 14 500 долларов

Этот удивительный десерт можно попробовать на Шри-Ланке, в ресторане отеля The Fortress. На его создание кондитеров вдохновила традиция местных рыбаков — они ловят рыбу, заходя в воду на специальных ходулях.

Мороженое «Frrrozen Haute Chocolate» с сусальным золотом — 25 000 долларов

Шоколадный пудинг Фаберже — 34 500 долларов

Платиновый торт — 130 тысяч долларов

Десерт был создан известным японским кондитером Нобу Икара. Этим шедевром кондитер хотел выразить своё восхищение женщинами и показать, насколько прекрасно выглядят украшения из платины.

Конфеты «Le Chocolate Collection» — 1,5 миллиона долларов

В одной шоколадной коробке содержится ассорти от кондитерской компании «Lake Forest Confections» и изумительные ювелирные изделия, которым обрадуется каждый ценитель драгоценностей.

Торт «Драгоценный подиум» — 48,5 миллионов долларов

Торт был приготовлен модельером Дебби Уингхэм для богатой арабской семьи. При создании сладости использовались не только шоколад и глазурь, но и настоящие драгоценные камни. Всего их было 4000.

Бонус: Самые дорогие макаронс — 10 тысяч долларов

За 10 тысяч долларов клиенты получают порцию сладостей в хрустальной коробке и одну ночь в номере с 4 спальнями, услугами дворецкого и панорамным видом на пляж.

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Метки: Еда   десерт   кондитерские изделия   подборка   сладости   цена   
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8  комментариев
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110k
parallax 2 часа назад
Накуйя? Чтобы посрать золотыми какашками?
Ни один богатей сколотивший богатство своим трудом, такую хню не купит. А вот всякие нувориши, взяточники, наркодиллеры, наследные принцы - вполне.
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18k
Наталья 52 минуты назад
Ярмарка тщеславия.
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2k
Hans 53 минуты назад
Вкусовые свойства тоже под сомнением -
https://youtube.com/shorts/_UTjobnaWfk?feature=share
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345
iskra Час назад
Насколько я понял, что бы сделать самый дорогой десерт,надо конфету положить на бриллиантовое колье,которое положить в Бугатти,который поставить в президентском номере отеля..
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