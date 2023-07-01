14 самых дорогих десертов

Десерт — украшение любого праздничного обеда. В кондитерском мире существуют невероятно роскошные и эксклюзивные десерты. Порой расценки на них настолько высокие, что становится не по себе.
В мире кондитерского искусства существуют невероятно роскошные и эксклюзивные десерты. Их рецептура — это целая тайна, которой владеют только избранные повелители бисквитов и шоколадной глазури. Как правило, эти шедевры стоят целое состояние. Иногда эти расценки настолько высокие, что становится слегка не по себе, ведь за эту цену вполне можно прикупить неплохую машину или даже домик с видом на море.
Увы, попробовать подобные дорогостоящие лакомства может далеко не каждый человек. Как правило, такие десерты готовятся эксклюзивно для высокопоставленных лиц или в рамках какого-либо важного мероприятия. Однако этот факт нисколько не мешает нам оценить творчество мастеров, которые потратили силы и время на создание сладкого совершенства.
Пончик, покрытый золотом — 100 долларов
Бруклинский ресторан Manila Social Club продаёт пончики Golden Cristal Ube Donut по 100 долларов за штуку. Пончик обсыпан 24-каратными золотыми хлопьями и пропитан глазурью из шампанского Cristal. Внутри он наполнен муссом и желе из шампанского.
Пирожное «Золотой феникс» — 1000 долларов
Мороженое «The Golden Opulence Sundae» — от 1000 долларов
Попкорн «Billion dollar» — 2500 долларов
Цена указана за полное ведёрко с лакомством.
Шоколадный трюфель «La Madeline Au Truffle» — 2500 долларов
Золотое шоколадное яйцо — 11 тысяч долларов
Шоколадное яйцо было сделано из шоколада Amedei и съедобного сусального золота. В начинке десерта содержался шоколад и трюфели. На его изготовление ушло целых три дня. Весило всё это великолепие 50 килограммов.
Стул-леденец — 11 тысяч долларов
Десерт «Рыбак на ходулях» — 14 500 долларов
Этот удивительный десерт можно попробовать на Шри-Ланке, в ресторане отеля The Fortress. На его создание кондитеров вдохновила традиция местных рыбаков — они ловят рыбу, заходя в воду на специальных ходулях.
Мороженое «Frrrozen Haute Chocolate» с сусальным золотом — 25 000 долларов
Шоколадный пудинг Фаберже — 34 500 долларов
Платиновый торт — 130 тысяч долларов
Десерт был создан известным японским кондитером Нобу Икара. Этим шедевром кондитер хотел выразить своё восхищение женщинами и показать, насколько прекрасно выглядят украшения из платины.
Конфеты «Le Chocolate Collection» — 1,5 миллиона долларов
В одной шоколадной коробке содержится ассорти от кондитерской компании «Lake Forest Confections» и изумительные ювелирные изделия, которым обрадуется каждый ценитель драгоценностей.
Торт «Драгоценный подиум» — 48,5 миллионов долларов
Торт был приготовлен модельером Дебби Уингхэм для богатой арабской семьи. При создании сладости использовались не только шоколад и глазурь, но и настоящие драгоценные камни. Всего их было 4000.
Бонус: Самые дорогие макаронс — 10 тысяч долларов
За 10 тысяч долларов клиенты получают порцию сладостей в хрустальной коробке и одну ночь в номере с 4 спальнями, услугами дворецкого и панорамным видом на пляж.
Источник:
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Ни один богатей сколотивший богатство своим трудом, такую хню не купит. А вот всякие нувориши, взяточники, наркодиллеры, наследные принцы - вполне.
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