FISHKINET
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор В Таиланде задержали бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата В Таиланде задержали бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём... Мужчины и женщины: знакомства, отношения, измены Мужчины и женщины: знакомства, отношения, измены Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому Немного о том, как ездят наши южане Немного о том, как ездят наши южане С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то волшебное время С ностальгией по 80-м: пост о тех и про тех, кто жил в то... Наперегонки с лошадкой Наперегонки с лошадкой "Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у интернет-пользователей "Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и... "Страны заслуживают второго шанса!": Даня Милохин инсценировал своё возвращение в Россию, чтобы узнать, сколько заплатят "Страны заслуживают второго шанса!": Даня Милохин инсценировал... Знакомство с семейством гепардов Знакомство с семейством гепардов 45 снимков, на которые больно смотреть 45 снимков, на которые больно смотреть Надёжная подстраховка⁠⁠ товарища Надёжная подстраховка⁠⁠ товарища Наглые халявщики, которые всех бесят Наглые халявщики, которые всех бесят Страдания по денюжкам: приключения [недо]содержанок Страдания по денюжкам: приключения [недо]содержанок Рыбак встретил леопарда в Витебске Рыбак встретил леопарда в Витебске Не уступил дорогу и сгорел. Момент смертельного ДТП Не уступил дорогу и сгорел. Момент смертельного ДТП Понты на BMW на все деньги Понты на BMW на все деньги
Вкус детства: 10 лакомств детей девяностых и нулевых

Вкус детства: 10 лакомств детей девяностых и нулевых

Автор:
12 сентября 2023 07:25
Метки: 1990-е   Еда   дети   интересно   лакомство   подборка   сладости   чипсы   
1532
12

Сейчас на полках можно найти такое изобилие продуктов, что современных детей удивить практически невозможно. То ли дело раньше. Перед вами подборка вещей, ценность большинства из которых понятна детям девяностых и нулевых.

Сегодня мы располагаем огромным выбором продуктов на любой вкус. Любители вкусно покушать выезжают за границу или заказывают столик в элитном ресторане, чтобы полакомиться чем-нибудь эдаким. Но истинным гурманам не добраться до истинных вкусностей, ведь они ушли в прошлое, и большинство из них уже давно не производится. Вкус этих сладостей и «гадостей» (не очень полезных продуктов) не забыть никогда.

Хубба Бубба

×
×

Я теперь брутальный супердиджей! Дима, 30 годиков.

Бонибон

Турбо

Вместе с вкусной жвачкой под обёрткой пряталась наклейка с гоночной машиной. Мальчишки собирали целые коллекции таких картинок.

Сбылась детская мечта — мне подарили целый блок турбо! Эх, мне бы в детстве такую коробочку!

Растворимое счастье

Юпи — растворимый напиток, который производился латиноамериканской компанией Corpora Tresmontes (Чили) в 90-х. Эти пакетики были дешёвой заменой Кока-коле и лимонадам и, несмотря на химический привкус, были невероятно популярны.

Съедобные браслеты

Мороженое «Игрушка»

Кто не застал, тот точно играл с этими формочками в песочнице.

Бумер

Рыжий Ап!

Никогда не понимал природу этого существа, но до сих пор помню вкус сырков.

Жвачка в виде… сигареты

Очень дёшево «покурить» можно было только в детстве, а ещё разыграть родителей или подурачиться с друзьями во дворе. Нет нужды объяснять, по каким причинам их больше не увидишь на прилавках.

Лэйс со вкусом малосольных огурчиков с укропом

С недавних пор вернулся на прилавки и обрадовал заждавшихся гурманов.

Скелетоны

Российская торговая марка потерпела большой коммерческий крах, несмотря на популярность среди населения. Она была закрыта по этическим соображениям в России, но аналог можно до сих пор найти в Чехии.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: 1990-е   Еда   дети   интересно   лакомство   подборка   сладости   чипсы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Pashuta 2 часа назад
Ну кто хочет вспомнить вкус детства, и сейчас может это сделать. В продаже есть многое их 90-х. Вот ради интереса взял себе попробовать тоже недавно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RaiJu 46 минут назад
Комментарий к фото
Какое-то неправильное Турбо у тебя был
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
378
Денис Веселов 53 минуты назад
Ну не знаю , много чего вкуснее было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Fiverknot Час назад
Вафли Куку-руку, конфеты -шипучка 5+, жевательные конфеты Дядя Степа, кислые конфеты Кислорот и Center Shock.
В конце концов конфеты Pez в такой специальной пластиковой коробочке, типа магазина из пистолета)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
sedoisever Час назад
Ну, жевательная резинка в виде сигареты гораздо раньше появилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
hairov 2 часа назад
Помним рыжего ХАПа -
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

648977



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 сентября
На картошке: пост про процесс, который знаком каждому
На картошке: пост про процесс, который знаком каждому
Набирающие популярность
Работы художника Анастасова Олега Владимировича
Работы художника Анастасова Олега Владимировича
Впечатления "из отпуска"
Впечатления "из отпуска"
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все мы немного Гена Букин

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#автомир#люди#ДТП#авто аварии#задержание#СССР#полиция#женщины
#фото#машина#подборка#Россия#позитив#Автовсячина#новости#США#девушки#кино
#Прикол#автомобили#интересно#интересное#аварии#Дагестан#сарказм#в мире#дизайн#милота
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор 10 разновидностей сыров, о которых вы могли не знать 10 разновидностей сыров, о которых вы могли не знать 20 креативных тортов, которые жалко есть 20 креативных тортов, которые жалко есть 14 самых дорогих десертов 14 самых дорогих десертов 16 обманчиво аппетитных несъедобных вещей 16 обманчиво аппетитных несъедобных вещей 9 странных "несъедобных" вещей, которые в СССР ели все дети 9 странных "несъедобных" вещей, которые в СССР ели все дети

На что жалуетесь?

Вернуться