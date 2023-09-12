Вкус детства: 10 лакомств детей девяностых и нулевых

Сегодня мы располагаем огромным выбором продуктов на любой вкус. Любители вкусно покушать выезжают за границу или заказывают столик в элитном ресторане, чтобы полакомиться чем-нибудь эдаким. Но истинным гурманам не добраться до истинных вкусностей, ведь они ушли в прошлое, и большинство из них уже давно не производится. Вкус этих сладостей и «гадостей» (не очень полезных продуктов) не забыть никогда.

Хубба Бубба