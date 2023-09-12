Вкус детства: 10 лакомств детей девяностых и нулевых

Сейчас на полках можно найти такое изобилие продуктов, что современных детей удивить практически невозможно. То ли дело раньше. Перед вами подборка вещей, ценность большинства из которых понятна детям девяностых и нулевых.
Сегодня мы располагаем огромным выбором продуктов на любой вкус. Любители вкусно покушать выезжают за границу или заказывают столик в элитном ресторане, чтобы полакомиться чем-нибудь эдаким. Но истинным гурманам не добраться до истинных вкусностей, ведь они ушли в прошлое, и большинство из них уже давно не производится. Вкус этих сладостей и «гадостей» (не очень полезных продуктов) не забыть никогда.
Хубба Бубба
Я теперь брутальный супердиджей! Дима, 30 годиков.
Бонибон
Турбо
Вместе с вкусной жвачкой под обёрткой пряталась наклейка с гоночной машиной. Мальчишки собирали целые коллекции таких картинок.
Сбылась детская мечта — мне подарили целый блок турбо! Эх, мне бы в детстве такую коробочку!
Растворимое счастье
Юпи — растворимый напиток, который производился латиноамериканской компанией Corpora Tresmontes (Чили) в 90-х. Эти пакетики были дешёвой заменой Кока-коле и лимонадам и, несмотря на химический привкус, были невероятно популярны.
Съедобные браслеты
Мороженое «Игрушка»
Кто не застал, тот точно играл с этими формочками в песочнице.
Бумер
Рыжий Ап!
Никогда не понимал природу этого существа, но до сих пор помню вкус сырков.
Жвачка в виде… сигареты
Очень дёшево «покурить» можно было только в детстве, а ещё разыграть родителей или подурачиться с друзьями во дворе. Нет нужды объяснять, по каким причинам их больше не увидишь на прилавках.
Лэйс со вкусом малосольных огурчиков с укропом
С недавних пор вернулся на прилавки и обрадовал заждавшихся гурманов.
Скелетоны
Российская торговая марка потерпела большой коммерческий крах, несмотря на популярность среди населения. Она была закрыта по этическим соображениям в России, но аналог можно до сих пор найти в Чехии.
Источник:
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В конце концов конфеты Pez в такой специальной пластиковой коробочке, типа магазина из пистолета)