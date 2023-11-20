Эффектный закат в небе над Флоридой

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Житель США запечатлел красивый и необычный закат в небе над Флоридой. Небо оказалось разделено на две части.
Свет и тьма
Необычный закат удивил жителей Флориды.
Еще один впечатляющий закат, снятый недавно
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