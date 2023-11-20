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Эффектный закат в небе над Флоридой

Эффектный закат в небе над Флоридой

Автор:
20 ноября 2023 13:28
Метки: Видео   США   Флорида   в мире   закат   интересно   
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Житель США запечатлел красивый и необычный закат в небе над Флоридой. Небо оказалось разделено на две части.

Свет и тьма

Необычный закат удивил жителей Флориды.

Еще один впечатляющий закат, снятый недавно

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Метки: Видео   США   Флорида   в мире   закат   интересно   
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Олеся К Час назад
как это так? такое бывает?
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