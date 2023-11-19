Прогулка по Москве 1991 года

Сегодня мы перенесёмся в 1991 - год сильнейших изменений. Весь год страну штормило: провозглашение независимости республик, августовский путч и, как результат, 26 декабря 1991 года СССР официально перестал существовать.

Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была столица государства.