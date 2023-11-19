FISHKINET
Через века с гаджетами Через века с гаджетами Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 ноября 18 бытовых изобретений, которые наконец-то придумали 18 бытовых изобретений, которые наконец-то придумали Воскресный улыбатор Воскресный улыбатор Царская солонка России или рельсы под водой Царская солонка России или рельсы под водой Мнение психолога о том, почему распадаются браки Мнение психолога о том, почему распадаются браки Как засунуть торпеду в подводную лодку Как засунуть торпеду в подводную лодку 14 интересных фактов о фильме "Четыре комнаты", о которых многие не знают 14 интересных фактов о фильме "Четыре комнаты", о которых многие... В сети надеются, что серийного маньяка убили сокамерники в СИЗО В сети надеются, что серийного маньяка убили сокамерники в СИЗО Эту авантюрную комедию сняли всего за 17 дней Эту авантюрную комедию сняли всего за 17 дней «Едва не стал ужином»: мужчина отбил кота у питона «Едва не стал ужином»: мужчина отбил кота у питона Девушка записала процесс создания идеальной землянки Девушка записала процесс создания идеальной землянки 88 признаков, что девушка тебя не достойна 88 признаков, что девушка тебя не достойна В Кемерове домашний питомец спас хозяина-дебошира от срока на зоне В Кемерове домашний питомец спас хозяина-дебошира от срока на зоне Бесстрашный домашний кот прогнал медведя со двора Бесстрашный домашний кот прогнал медведя со двора Моются те, кому чесаться лень: новое увлечение вызывает опасение у врачей Моются те, кому чесаться лень: новое увлечение вызывает опасение у... "Мисс Вселенной" стала модель из Никарагуа "Мисс Вселенной" стала модель из Никарагуа Так выглядит забег мигрантов к европейской границе Так выглядит забег мигрантов к европейской границе
Прогулка по Москве 1991 года

Прогулка по Москве 1991 года

Автор:
19 ноября 2023 21:26
Метки: СССР   история   фото   
454
31

Сегодня мы перенесёмся в 1991 - год сильнейших изменений. Весь год страну штормило: провозглашение независимости республик, августовский путч и, как результат, 26 декабря 1991 года СССР официально перестал существовать.

Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была столица государства.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
450
Vilks 3 часа назад
Какое ублюдочное и мерзкое время было, когда все опарыши антисоветские из всех своих щелей повылезали. Жаль, что их в самом зародыше не придушили... Привет из Латвии!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
−18
Иван 8 минут назад
Спасибо автору за подборку! )))

Троллейбусами Манежную сам перекрывал, жаль нет кадров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
715
Тамара Витальевна 2 часа назад
Мдааа. Когда на Арбате я впервые увидела милиционеров с дубинками - у меня был шок. Я не могла поверить своим глазам,что у нас,как полицейские в Америке ,- с дубинками...
Но на Арбате было интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
albedo 3 часа назад
Эх. 1991
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1044400



Другие посты автора
Быть таким как все с детства не умел?
Быть таким как все с детства не умел?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Популярные теги
#фото#животные#история#интересно#шоу бизнес#актеры#дети#США#Прикол#красота
#факты#СССР#кино#фильм#суд#роль#люди#деньги#природа
#интересное#Юмор#Россия#новости#подборка#съемка#сарказм#Ynews#в мире
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Made in СССР: история советского нижнего белья Made in СССР: история советского нижнего белья 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться