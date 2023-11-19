Прогулка по Москве 1991 года

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Сегодня мы перенесёмся в 1991 - год сильнейших изменений. Весь год страну штормило: провозглашение независимости республик, августовский путч и, как результат, 26 декабря 1991 года СССР официально перестал существовать.
Давайте вместе посмотрим, какой в тот год была столица государства.
2.
19 августа 1991 года - на Крымской площади соседствуют танки и ларёк Пепси-Колы. В этот день ещё было непонятно, чем закончится путч.
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6.
20 августа 1991 года. Москвичи сооружают заслон из троллейбусов на проспекте Калинина (ныне - улица Новый Арбат).
12.
Таксист около "Выхино" пробил колесо. А может помогли - в те годы во многих местах работали только "прикормленные" таксисты.
27.
28 сентября 1991 года на поле аэродрома Тушино в Москве состоялся грандиозный рок-фестиваль «Монстры Рока».
В нём приняли участие гранды и легенды мировой рок-музыки «AC/DC» и «Metallica». Ни до, ни после, ничего подобного по размаху на просторах Советского Союза не происходило.
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Троллейбусами Манежную сам перекрывал, жаль нет кадров.
Но на Арбате было интересно.