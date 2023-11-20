Свинья чуть не утонула в бочке во время побега

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Попытка побега свиньи попала в объектив видеокамеры, установленной на скотном дворе. Свободолюбивое животное выбралось из загона и попало в крайне неприятную ситуацию,
Девушка, увидев незапланированные водные процедуры у свиньи, бросилась ей на помощь, но не смогла опрокинуть пластиковую ёмкость. Примчавшийся глава семейства помог млекопитающему спастись и вернул его в загон.
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