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Свинья чуть не утонула в бочке во время побега

Свинья чуть не утонула в бочке во время побега

Автор:
20 ноября 2023 07:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бочка   животные   побег   свинья   фейл   
796
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Попытка побега свиньи попала в объектив видеокамеры, установленной на скотном дворе. Свободолюбивое животное выбралось из загона и попало в крайне неприятную ситуацию,

Девушка, увидев незапланированные водные процедуры у свиньи, бросилась ей на помощь, но не смогла опрокинуть пластиковую ёмкость. Примчавшийся глава семейства помог млекопитающему спастись и вернул его в загон.

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Метки: Видео   бочка   животные   побег   свинья   фейл   
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4  комментария
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19k
Shtoppi 47 минут назад
у свиней уже стало мейнстримом, самоубиваться в попытках обрести свободу.
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37
Liberman 12 минут назад
Умрем за свободу(демократию)!
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5k
Alex 19 минут назад
Хоххлы и тут в котел попали
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125k
parallax Час назад
Зато больше попыток сбежать не будет.
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