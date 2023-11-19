В Австралии заметили самую опасную птицу в мире. Она вышла из океана





Всё тщательнее присматриваясь к происходящему, отдыхающие увидели, как из пучины океана вышел и отряхнулся казуар. А он, на минуточку, с 2004 года удерживает звание самой опасной птицы в мире.

Казуары известны своим доисторическим внешним видом, исполинским ростом, сильными ногами и когтистыми ступнями, способными серьезно покалечить. К тому же, как сообщается на сайте Департамента окружающей среды и науки Квинсленда, южные казуару находятся под угрозой исчезновения, что делает выход казуара к людям еще более интригующим.



