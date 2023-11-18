Сиднейский воронковый паук – скромник, который может организовать массу проблем

Небольшое существо обладает настолько пакостным характером, что нападает без предупреждения. А уровень неистовой агрессии таков, что паучок может легко прокусить обувь и даже человеческий ноготь.

Вид был впервые описан в 1914 году британским исследователем Уильямом Джозефом Рейнбоу. А его представители считаются самыми ядовитыми на земле. Токсины, в состав которых входят робустотоксин и атраксин, попадают в кровь через пару минут после укуса.

К счастью, после появления в 80-х противоядия смертельных случаев зафиксировано не было. Но если не ввести препарат, то смерть, вызываемая артериальной гипотензией, наступает в течение нескольких дней.