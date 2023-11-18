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Сиднейский воронковый паук – скромник, который может организовать массу проблем

Сиднейский воронковый паук – скромник, который может организовать массу проблем

Автор:
18 ноября 2023 19:16
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   вид   интересно   клыки   паук   питание   сиднейский воронковый паук   тело   факт   членистоногое   
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Пауки сами по себе создания малоприятные. С которыми без необходимости обычные люди не горят желанием контактировать. А обитатели загадочного континента – Австралии в этом плане так и вообще впереди планеты всей.

Сиднейский воронковый паук (Atrax robustus) – настоящая мини-машина для убийства. Членистоногому достаточно одного укуса, чтобы парализовать жертву и убить её.

Небольшое существо обладает настолько пакостным характером, что нападает без предупреждения. А уровень неистовой агрессии таков, что паучок может легко прокусить обувь и даже человеческий ноготь.

Вид был впервые описан в 1914 году британским исследователем Уильямом Джозефом Рейнбоу. А его представители считаются самыми ядовитыми на земле. Токсины, в состав которых входят робустотоксин и атраксин, попадают в кровь через пару минут после укуса.

К счастью, после появления в 80-х противоядия смертельных случаев зафиксировано не было. Но если не ввести препарат, то смерть, вызываемая артериальной гипотензией, наступает в течение нескольких дней.

Коварные тихушники уютно чувствуют себя не только в дикой природе, но и парках и скверах, представляя вполне реальную угрозу для людей.

Atrax robustus ведёт довольно уединённый образ жизни: роет у скоплений камней и упавших деревьев ямки и натягивает сети. Возле которых и сидит в ожидании добычи. Самки вообще не отлучаются с насиженных мест, а самцы покидают убежище только когда отправляются на поиски любви.

Довольно часто пауки образуют целые колонии численностью до сотни особей. Правда, уважая чужое пространство и плетя свою сеть на расстоянии от соседей.

Во время обильных дождей сиднейским паукам приходится подыскивать сухое и тёплое убежище. И это порождает новую опасность: нередко в этом качестве паучки выбирают чердаки и прихожие домов, где наслаждаются теплом, забравшись в карманы или в туфли. Со всеми возможными вытекающими.

Самцы достигают в длину 5 сантиметров. Самки чуть короче. Тело с внешней стороны  гладкое и блестящее, а со стороны брюшка покрыто редкими волосками. Отличительной особенностью сиднейских пауков являются внушительные клыки, достигающие 5 миллиметров, и ярко выраженные паутинные железы.

Внушительными клыками членистоногие как раз и готовят добычу (обычно это улитки и насекомые, но пауки могут побаловать себя и небольшими земноводными и пресмыкающимися) к поеданию. Впрыснутый в тело жертвы яд превращает её внутренности в подобие питательного бульона, растворяя их. И этой субстанцией паук питается, оставляя в итоге от добычи только сухую пустую оболочку.

Процесс ухаживания у самцов, достигших возраста 2 лет, интересный. Уловив аромат девушки, они выдвигаются к потенциальной невесте и деликатно предупреждают о своём прибытии, постукивая лапками по дереву или земле. Особенно нетерпеливые даже могут подёргать за паутину избранницы. Если самку всё устраивает, то она отвечает партнёру аналогичным стуком.

После акта любви и оплодотворения кавалер шустро улепётывает с места свидания во все свои десять ног. Поскольку сильно рискует стать первым обедом теперь уже будущей мамаши.

Самка плетёт подушкообразный кокон и откладывает внутрь много яиц. Каждый день и не по одному разу она осуществляет сакральный ритуал – чистит и перетряхивает подушку, чтобы будущим деткам было чисто и комфортно. На каждого посмевшего приблизиться к потомству паучиха бросается подобно тигрице, готовая защитить своё сокровище от любой напасти.

Паучата появляются на свет примерно через три недели. И в следующие несколько месяцев находятся на попечении родительницы. После чего расползаются начинать взрослую, довольно долгую (до четырёх лет для самцов и до 12 для самок) и полную приключении жизнь.

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Метки: Австралия   вид   интересно   клыки   паук   питание   сиднейский воронковый паук   тело   факт   членистоногое   
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1  комментарий
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Александер Полчаса назад
1. А чо вы к ним лезите?

2. Не поеду вАвстралию...
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