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Второй запуск сверхтяжелой ракеты Маска потерпел неудачу

Второй запуск сверхтяжелой ракеты Маска потерпел неудачу

Автор:
18 ноября 2023 17:06
Сообщество : Космос
Метки: SpaceX   Starship   Super Heavy   Видео   Илон Маск   запуск   неудача   
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Тем не менее на этот раз всё прошло гораздо лучше. Ракета продержалась на 6 минут дольше.

Сегодня с полигона Бока-Чика в Техасе состоялся второй испытательный орбитальный запуск прототипа многоразового космического корабля Starship на сверхтяжёлой ракете Super Heavy компании SpaceX Илона Маска.



Starship должен был совершить вращение вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов. Однако и на этот раз всё пошло не по плану.

Ликование людей, радующихся успешному отделению первой ступени и выходу ракеты на околоземную орбиту, продлилось недолго. Практически сразу после отделения (на четвёртой минуте полёта) первая ступень совершила самоподрыв. А через 10 минут в SpaceX сообщили, что связь потеряна и со второй ступенью, добавив, что и там мог быть запущен алгоритм самоуничтожения.


Эксперты отмечают, что второй испытательный полёт прошёл значительно лучше первого, когда ракета взорвалась через три минуты после старта вместе со всеми ступенями. Более того, в сегодняшнем полёте запустились все 33 двигателя ракеты-носителя Super Heavy (но несколько отключились преждевременно), первая ступень отработала штатно, а взрыв произошёл, когда полёт шёл по параметрам, близким к орбитальным.

"Быстрая внеплановая разборка ракеты-носителя Starship", - так в аккаунте SpaceX в соцсети X прокомментировали случившееся

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Метки: SpaceX   Starship   Super Heavy   Видео   Илон Маск   запуск   неудача   
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29  комментариев
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2k
Pinhead Час назад
Интересно, а у них тоже комментаторы пишут что все разворовали и поэтому падаёт, итд? И все сразу становятся экспертами в области космических кораблей? Или это только русская забава такая =)
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12k
Sapsan Полминуты назад
В общем Маска жалко. Зря он наехал на евреев. Теперь евреи не оставят его в покое.
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125k
parallax 13 минут назад
33 двигателя!!!

Лунный Сатурн 5 имел только 5 движков в первой ступени. Неужели чертежи потеляли?
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985
thrashbox 19 минут назад
Вы ничего не понимаете, это другое !!!1
Маск специально делает ракеты, чтобы они сейчас взорвались а потом не взорвались!!!1
А потом каааак полетит !!!!1
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13k
Иван Иваныч Полчаса назад
С каждым пуском все лучше.
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1k
manul74 Полчаса назад
Уже лучше чем в прошлый раз. Уверен доведет дело до коммерческого использования.
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5k
Alex 36 минут назад
Лошара
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2k
Сергей Клубков 36 минут назад
Дорогу осилит идущий! У С.П. Королева тоже не все сразу было.
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15
Dmitri Buzõkin Сергей Клубков 15 минут назад
как же эти ребята на луну то летали?
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5k
Горожанин 42 минуты назад
Маска жалко.
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26k
Влад 51 минуту назад
В принципе запуск можно считать частично-удачным. Первая ступень не смогла совершить посадку и самоликвидировалась. Но свою задачу она выполнила, корабль разогнала и куда надо вывела. Посадка первой ступени просто приятный бонус. Со второй ступенью неудача, обидно. Но часто ли все проходит гладко? Куча информации для анализа и устранения ошибок. Конечно это опять отодвинет сроки реальных запусков, но ведь невозможно отрицать что продвижение к цели есть и результаты этого пуска в сравнении с предыдущим значительно лучше.
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7k
Echo 54 минуты назад
Не ошибается тот , кто ничего не делает
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16k
GROMOZEKA 59 минут назад
Странно, а говорили, что летали на луну
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48k
Максим Т. Час назад
Хе-хе) Я в Kerbal Space сто раз так делал
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