Второй запуск сверхтяжелой ракеты Маска потерпел неудачу

Сегодня с полигона Бока-Чика в Техасе состоялся второй испытательный орбитальный запуск прототипа многоразового космического корабля Starship на сверхтяжёлой ракете Super Heavy компании SpaceX Илона Маска.







Starship должен был совершить вращение вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов. Однако и на этот раз всё пошло не по плану.