Второй запуск сверхтяжелой ракеты Маска потерпел неудачу

Тем не менее на этот раз всё прошло гораздо лучше. Ракета продержалась на 6 минут дольше.
Сегодня с полигона Бока-Чика в Техасе состоялся второй испытательный орбитальный запуск прототипа многоразового космического корабля Starship на сверхтяжёлой ракете Super Heavy компании SpaceX Илона Маска.
Starship должен был совершить вращение вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов. Однако и на этот раз всё пошло не по плану.
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Ликование людей, радующихся успешному отделению первой ступени и выходу ракеты на околоземную орбиту, продлилось недолго. Практически сразу после отделения (на четвёртой минуте полёта) первая ступень совершила самоподрыв. А через 10 минут в SpaceX сообщили, что связь потеряна и со второй ступенью, добавив, что и там мог быть запущен алгоритм самоуничтожения.
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Эксперты отмечают, что второй испытательный полёт прошёл значительно лучше первого, когда ракета взорвалась через три минуты после старта вместе со всеми ступенями. Более того, в сегодняшнем полёте запустились все 33 двигателя ракеты-носителя Super Heavy (но несколько отключились преждевременно), первая ступень отработала штатно, а взрыв произошёл, когда полёт шёл по параметрам, близким к орбитальным.
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"Быстрая внеплановая разборка ракеты-носителя Starship", - так в аккаунте SpaceX в соцсети X прокомментировали случившееся
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Лунный Сатурн 5 имел только 5 движков в первой ступени. Неужели чертежи потеляли?
Чертежи потеряли, лунный грунт уборщица смела.
Видеозаписи перезаписали.
Да и вообще russia did it
Маск специально делает ракеты, чтобы они сейчас взорвались а потом не взорвались!!!1
А потом каааак полетит !!!!1
Сходи рот прополощи