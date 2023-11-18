Некоторые формы жизни,которые переживут ядерную войну

Кто из живых существ будет донашивать твои тапочки и пить из твоей любимой кружки?
Амеба
Амеба имеет отличные шансы на выживание после ядерной войны. Суди сам: она может находиться в состоянии покоя практически бесконечно, если условия неблагоприятные для существования, и перейти в активную фазу сразу же, как что-то изменится. Она одноклеточная, а значит, ей не грозят мутации вследствие радиации, к тому же она очень быстро размножается (хотя и не получает от процесса никакого удовольствия).
Таракан
Самый известный кандидат на жизнь в мире после ядерного апокалипсиса. Таракан способен выдерживать умеренные дозы радиации и выживет в 300 метрах от эпицентра ядерного взрыва, как это было в Хиросиме.
Правда, стоит отметить, что современные ядерные бомбы значительно мощнее. Поэтому правильным будет сказать, что тараканы (точнее 10% тараканов) выживают при радиации 10 000 рад. Для человека такая доза радиации смертельна.
Скорпион
Скорпионы нечувствительны к воздействию ультрафиолета, а значит, и радиация наносит им меньший вред, чем прочим живым существам (не считая тараканов).
К тому же скорпионы отлично переносят низкие температуры, их даже можно заморозить. Что, как ты понимаешь, является несомненным плюсом для того, кто планирует пережить ядерную зиму. Естественная среда обитания скорпионов — норы и расщелины, что также обеспечивает им дополнительные очки.
Лингулята
Лингулята — моллюск, получивший название за схожесть раковины с языком. Неизвестно как, но этот вид умудрился пережить 99% всех видов, включая динозавров.
Если у лингуляты не задался день — например, случилось землетрясение, наводнение, пожар, падение метеорита, а то и вовсе ядерный взрыв, — она спокойно закапывается глубоко в землю и пережидает эти неприятности.
Дрозофила
Большинство насекомых располагают прекрасными данными для того, чтобы пережить ядерную войну: они практически не подвержены мутациям и очень быстро размножаются. Муха дрозофила к тому же способна выжить при облучении в 64 000 рад.
Рыба фундулюс
Рыбы — не самые главные претенденты на выживание после катастроф. Изменение температуры, чистоты или солености воды может быть для них губительно. Исключение здесь составляет рыбка из семейства фундулюс. Она обитает в водах, зараженных химическими отходами, и чувствует себя прекрасно. Это единственная рыба, побывавшая в космосе в 1973 году.
Помимо того, что фундулюс может жить в воде любой температуры, солености и зараженной практически любыми отходами, он также может изменять части тела, чтобы приспособиться к новым условиям окружающей среды.
Тихоходка
Тихоходки, или водяные медведи, состоят в родстве с насекомыми и пауками, однако умеют то, что не умеет, наверное, ни одно живое существо на планете. Об их живучести можно слагать легенды (и наверняка так бы и делали, если бы тихоходки вырастали крупнее полутора миллиметров).
Ученые ставили над беднягами десятки опытов, подвергали воздействию давления, влажности, радиации. И в итоге даже отправили в открытый космос.
В 2007 году блок с тихоходками провел на внешней части биоспутника «Фотон-3» 10 дней, подвергаясь воздействию прямого солнечного излучения и температуры —272 °С. После этого испытания выжили около 70% тихоходок и потом даже вполне успешно размножились.
Бактерия Deinococcus radiodurans
Одна из самых устойчивых бактерий к радиационному излучению, просто-таки Брюс Уиллис среди бактерий. Она умеет восстанавливать свою ДНК даже быстрее, чем ты выговоришь ее название.
А вот выживет ли человек - это еще под вопросом.
Источник:
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Да, она может высохнуть и впасть в анабиоз и пережить лютый пейсец, но вот чтобы ожить и расплодиться, ей нужны весьма комфортные условия.
Откуда такая уверенность?
Открываем, читаем:
"Размножаются амёбы путём митотического деления клетки надвое."
Что такое МИТОЗ знаете или сами погуглите?
И кто Вам "лайки" ставит? Подруга, которая тоже в школу не ходила?