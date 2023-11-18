Некоторые формы жизни,которые переживут ядерную войну

Тихоходки, или водяные медведи, состоят в родстве с насекомыми и пауками, однако умеют то, что не умеет, наверное, ни одно живое существо на планете. Об их живучести можно слагать легенды (и наверняка так бы и делали, если бы тихоходки вырастали крупнее полутора миллиметров).



Ученые ставили над беднягами десятки опытов, подвергали воздействию давления, влажности, радиации. И в итоге даже отправили в открытый космос.



В 2007 году блок с тихоходками провел на внешней части биоспутника «Фотон-3» 10 дней, подвергаясь воздействию прямого солнечного излучения и температуры —272 °С. После этого испытания выжили около 70% тихоходок и потом даже вполне успешно размножились.

Бактерия Deinococcus radiodurans