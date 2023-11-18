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Некоторые формы жизни,которые переживут ядерную войну

Некоторые формы жизни,которые переживут ядерную войну

Автор:
18 ноября 2023 12:28
Метки: Выживальщики   атомная катастрофа   мир животных   
508
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Кто из живых существ будет донашивать твои тапочки и пить из твоей любимой кружки?

Амеба

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Амеба имеет отличные шансы на выживание после ядерной войны. Суди сам: она может находиться в состоянии покоя практически бесконечно, если условия неблагоприятные для существования, и перейти в активную фазу сразу же, как что-то изменится. Она одноклеточная, а значит, ей не грозят мутации вследствие радиации, к тому же она очень быстро размножается (хотя и не получает от процесса никакого удовольствия).


Таракан

Самый известный кандидат на жизнь в мире после ядерного апокалипсиса. Таракан способен выдерживать умеренные дозы радиации и выживет в 300 метрах от эпицентра ядерного взрыва, как это было в Хиросиме.

Правда, стоит отметить, что современные ядерные бомбы значительно мощнее. Поэтому правильным будет сказать, что тараканы (точнее 10% тараканов) выживают при радиации 10 000 рад. Для человека такая доза радиации смертельна.


Скорпион

Скорпионы нечувствительны к воздействию ультрафиолета, а значит, и радиация наносит им меньший вред, чем прочим живым существам (не считая тараканов).

К тому же скорпионы отлично переносят низкие температуры, их даже можно заморозить. Что, как ты понимаешь, является несомненным плюсом для того, кто планирует пережить ядерную зиму. Естественная среда обитания скорпионов — норы и расщелины, что также обеспечивает им дополнительные очки.


Лингулята

Лингулята — моллюск, получивший название за схожесть раковины с языком. Неизвестно как, но этот вид умудрился пережить 99% всех видов, включая динозавров.

Если у лингуляты не задался день — например, случилось землетрясение, наводнение, пожар, падение метеорита, а то и вовсе ядерный взрыв, — она спокойно закапывается глубоко в землю и пережидает эти неприятности.


Дрозофила

Большинство насекомых располагают прекрасными данными для того, чтобы пережить ядерную войну: они практически не подвержены мутациям и очень быстро размножаются. Муха дрозофила к тому же способна выжить при облучении в 64 000 рад.


Рыба фундулюс

Рыбы — не самые главные претенденты на выживание после катастроф. Изменение температуры, чистоты или солености воды может быть для них губительно. Исключение здесь составляет рыбка из семейства фундулюс. Она обитает в водах, зараженных химическими отходами, и чувствует себя прекрасно. Это единственная рыба, побывавшая в космосе в 1973 году.

Помимо того, что фундулюс может жить в воде любой температуры, солености и зараженной практически любыми отходами, он также может изменять части тела, чтобы приспособиться к новым условиям окружающей среды.


Тихоходка

Тихоходки, или водяные медведи, состоят в родстве с насекомыми и пауками, однако умеют то, что не умеет, наверное, ни одно живое существо на планете. Об их живучести можно слагать легенды (и наверняка так бы и делали, если бы тихоходки вырастали крупнее полутора миллиметров).

Ученые ставили над беднягами десятки опытов, подвергали воздействию давления, влажности, радиации. И в итоге даже отправили в открытый космос.

В 2007 году блок с тихоходками провел на внешней части биоспутника «Фотон-3» 10 дней, подвергаясь воздействию прямого солнечного излучения и температуры —272 °С. После этого испытания выжили около 70% тихоходок и потом даже вполне успешно размножились.


Бактерия Deinococcus radiodurans

Одна из самых устойчивых бактерий к радиационному излучению, просто-таки Брюс Уиллис среди бактерий. Она умеет восстанавливать свою ДНК даже быстрее, чем ты выговоришь ее название.

А вот выживет ли человек - это еще под вопросом.

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Метки: Выживальщики   атомная катастрофа   мир животных   
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17  комментариев
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8k
Ntvl 2 часа назад
надеюсь что хохлы не переживут ядерную войну! хотя эти твари, как тараканы, везде выживают с протянутой рукой и уверенностью, что им все должны! На адекватных украинцах это не распространяется!
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1k
Звёздный странник 2 часа назад
Что-то после тараканов и скорпионов про серию игр "Fallout" вспомнил.
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34k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Тихоходки кто не знал, ващет весьма прихотливые существа и вымирают на раз.
Да, она может высохнуть и впасть в анабиоз и пережить лютый пейсец, но вот чтобы ожить и расплодиться, ей нужны весьма комфортные условия.
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1k
Звёздный странник 3 часа назад
Цитата: "К тому же амёба очень быстро размножается (хотя и не получает от процесса никакого удовольствия)."
Откуда такая уверенность?
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444
Ирина Петрова Звёздный странник 2 часа назад
А как же они соблазняют друг друга?
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206
Alex Roland 3 часа назад
А человек приспособится и деэволюционизирует ... посмотрите "Все грядущие дни (All Tomorrows)" на ютубе .. забавная вещь из разряда альтернативной эволюции
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221
iskra 3 часа назад
Ващета,уже давно посчитано, что даже одновременный взрыв всех ядерных боеприпасов не нанесет катастрофических последствий для Земли в целом. Пострадают в основном большие города и промышленные\военные обьекты. Жители глубинки могут узнать об ядерной войне только по наплыву беженцев.
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221
iskra Snork Snorkoff 2 часа назад
Ващета, уже давно ядерные испытания проводятся под землей,там они наносят минимальный ущерб.
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15k
Kucher 3 часа назад
Рыба фундулюс в фильме "Ты мне, я тебе" не снималась случайно?
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