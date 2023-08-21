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Умерла "самая одинокая косатка в мире", которая 50 лет жила в неволе

Умерла "самая одинокая косатка в мире", которая 50 лет жила в неволе

Автор:
21 августа 2023 12:47
Сообщество : Животные
Метки: дельфинарий   дикие животные   животные   косатка   косатки   морские животные   природа   смерть   фото   
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В океанариуме Майами скончалась 57-летняя косатка Лолита, которая почти всю жизнь провела в неволе. "Самая одинокая косатка в мире" 50 лет обитала в маленьком бассейне, и выступала на потеху публике. В марте этого года океанариум заявил, что её могут отпустить обратно в океан.. Однако, этому уже не случиться.

57-летняя косатка по кличке Лолита, которую называли "самой одинокой косаткой в мире", скончалась в океанариуме Майами, США. По данным персонала, за пару дней до смерти косатка чувствовала себя плохо, и несмотря на то, что животное сразу начали лечить, Лолита не выжила. Оказалось, у неё было заболевание почек.

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Активисты по защите прав животных в течение многих лет боролись за то, чтобы освободить Лолиту из маленького бассейна океанариума, в котором она провела 50 лет. В этом году у океанариума появился новый владелец, компания The Dolphin Company, и в марте руководство заговорило о том, что Лолиту могут выпустить обратно в родной океан. Нашлись и организации, которые вызвались поддержать инициативу финансово. Однако, Лолита так и не дожила до этого момента.

"История Лолиты покорила сердца миллионов людей. Для меня было честью участвовать в кампании по её освобождению и возвращению в родной дом. Радует то, что за прошедший год мы значительно улучшили условия её жизни. Её сильный дух и очарование тронули многих из нас. Покойся с миром," - написал сотрудник некоммерческой организации Friends of Toki, которая боролась за освобождение косатки.

Лолита жила в океанариуме и выступала с трюками в течение долгих 50 лет. Но больше всего защитников животных удручало то, что косатка весом 2267 килограмм всё это время жила в маленьком резервуаре размером 24 на 11 метров и глубиной 6 метров. Прошлой весной она "ушла на пенсию" и прекратила выступления. За последние месяцы защитники также добились того, чтобы в её бассейне установили усовершенствованную систему фильтрации и регулировки температуры воды.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дельфинарий   дикие животные   животные   косатка   косатки   морские животные   природа   смерть   фото   
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4  комментария
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Феликс Дзержинский Час назад
Всё ради денег. Люди, это худшие животные, которые проживают на планете Земля.
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44k
Игорь Минуту назад
А эти зоозащитники уверены, что после более 50лет проведённых в неволе эта касатка сумела бы освоится и выжить в океане? Насколько я помню, они ведь стаями живут.
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6k
Станислав 9 минут назад
Совсем скоро увидим новые представления с участием НОВОЙ касатки.... и так же, многие годы будем бороться и собирать средства на её освобождение!
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30k
Григорий 13 минут назад
57 лет очень приличный возраст. Она не была одинока - ее окружали любящие ее люди. Ее развлекали, кормили хорошей едой, она не голодала, поддерживали чистоту и температуру. А что ей приходилось работать, так может ей это в удовольствие? Попрыгать, порезвиться. Мы-же не говорим, что Джеки Чан вынужден на потеху публике кости ломать, а ему нравится его жизнь. И кто его знает какая лучше - в океане полном опасностей или в океанариуме.
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