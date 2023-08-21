Умерла "самая одинокая косатка в мире", которая 50 лет жила в неволе

Активисты по защите прав животных в течение многих лет боролись за то, чтобы освободить Лолиту из маленького бассейна океанариума, в котором она провела 50 лет. В этом году у океанариума появился новый владелец, компания The Dolphin Company, и в марте руководство заговорило о том, что Лолиту могут выпустить обратно в родной океан. Нашлись и организации, которые вызвались поддержать инициативу финансово. Однако, Лолита так и не дожила до этого момента.