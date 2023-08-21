Умерла "самая одинокая косатка в мире", которая 50 лет жила в неволе

В океанариуме Майами скончалась 57-летняя косатка Лолита, которая почти всю жизнь провела в неволе. "Самая одинокая косатка в мире" 50 лет обитала в маленьком бассейне, и выступала на потеху публике. В марте этого года океанариум заявил, что её могут отпустить обратно в океан.. Однако, этому уже не случиться.
57-летняя косатка по кличке Лолита, которую называли "самой одинокой косаткой в мире", скончалась в океанариуме Майами, США. По данным персонала, за пару дней до смерти косатка чувствовала себя плохо, и несмотря на то, что животное сразу начали лечить, Лолита не выжила. Оказалось, у неё было заболевание почек.
Активисты по защите прав животных в течение многих лет боролись за то, чтобы освободить Лолиту из маленького бассейна океанариума, в котором она провела 50 лет. В этом году у океанариума появился новый владелец, компания The Dolphin Company, и в марте руководство заговорило о том, что Лолиту могут выпустить обратно в родной океан. Нашлись и организации, которые вызвались поддержать инициативу финансово. Однако, Лолита так и не дожила до этого момента.
"История Лолиты покорила сердца миллионов людей. Для меня было честью участвовать в кампании по её освобождению и возвращению в родной дом. Радует то, что за прошедший год мы значительно улучшили условия её жизни. Её сильный дух и очарование тронули многих из нас. Покойся с миром," - написал сотрудник некоммерческой организации Friends of Toki, которая боролась за освобождение косатки.
Лолита жила в океанариуме и выступала с трюками в течение долгих 50 лет. Но больше всего защитников животных удручало то, что косатка весом 2267 килограмм всё это время жила в маленьком резервуаре размером 24 на 11 метров и глубиной 6 метров. Прошлой весной она "ушла на пенсию" и прекратила выступления. За последние месяцы защитники также добились того, чтобы в её бассейне установили усовершенствованную систему фильтрации и регулировки температуры воды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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