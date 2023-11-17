Когда добыча становится хищником: морской лев разрывает на части акулу

Мы привыкли считать акулу главным морским хищником. Поэтому видеоролик, на котором на акулу нападает морской лев и разрывает ей горло, кажется чем-то необычным и интересным. Да, зрелище довольно кровавое.
На коротком видеоролике видно, как морской лев выбрасывает небольшую акулу из воды и отрывает ей часть челюсти, после чего проглатывает ее.
Видеоролик снят морским фотографом в калифорнийском заливе Монтерей в октябре прошлого года. Прибрежные морские львы Калифорнии чаще всего питаются мелкой рыбой, такой как сардины. Однако, по словам специалистов, жестокие схватки между морскими львами и акулами не являются чем-то из ряда вон выходящим.
«Акулы определенно входят в меню морских львов, — говорит представитель некоммерческой организации по защите морских млекопитающих Marine Mammal Care Center. — Но я бы определенно сказал, что это интересно — увидеть морского льва с голубой акулой такого размера. Всегда интересно увидеть, как морской лев ест что-то более крупное, чем обычный его рацион».
Так что морские львы нередко выступают как хищники для акул. Однако они представляют собой гораздо меньшую угрозу, чем люди. Самым опасным хищником для голубой акулы являются браконьеры, занимающиеся добычей акульих плавников. Они отрезают плавники, а трупы акул выбрасывают обратно в море.
По данным организации Shark Trust, голубые акулы подвергаются самой интенсивной ловле на планете. В «Красную книгу» Международного союза охраны природы этот вид занесен как вид, находящийся «почти под угрозой исчезновения».
«Раньше голубых акул было гораздо больше, — говорит Дэйв Бадер, руководитель Центра по уходу за морскими млекопитающими в Сан-Педро (Калифорния). — Голубые акулы — обычное явление для этих вод. Но они являются одним из видов, численность которых сильно сократилась в результате плавникового промысла».
По словам Бадера, крупные морские львы вытаскивают крупную добычу на поверхность, потому что на открытом воздухе легче размахнуться и откусить кусок.
«Здесь, в Центре по уходу за морскими млекопитающими, мы кормим их сельдью, — рассказывает он. — И, в основном, морские львы здесь питаются мелкой рыбой — сардинами, анчоусами, скумбрией. Однако крупные самцы морских львов питаются лососем, скатом и крупным палтусом. Поведение, когда они поднимаются на поверхность, и вы видите, как он размахивает акулой в воздухе — это потому, что он не может проглотить ее целиком. В этом видео странно, что акула не уплыла от морского льва, ведь она плавает быстрее и ныряет глубже. Но он как-то смог ее поймать».
В то время как крупная голубая акула является достойным противником для взрослого морского льва, многие другие виды акул представляют собой более уязвимую добычу. Длина большинства из них не превышает одного метра, а 80 процентов — не более 1,8 м. Так что крупных размеров достигает лишь довольно небольшой процент акул, и еще меньший процент из них представляет собой какую-либо опасность для человека.
«Мы склонны думать об акулах как о больших и опасных существах. Ведь они хищники, а не жертвы, — говорит Бадер. — Но большинство видов акул представляют собой добычу».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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