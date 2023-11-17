Когда добыча становится хищником: морской лев разрывает на части акулу

По словам Бадера, крупные морские львы вытаскивают крупную добычу на поверхность, потому что на открытом воздухе легче размахнуться и откусить кусок.

«Здесь, в Центре по уходу за морскими млекопитающими, мы кормим их сельдью, — рассказывает он. — И, в основном, морские львы здесь питаются мелкой рыбой — сардинами, анчоусами, скумбрией. Однако крупные самцы морских львов питаются лососем, скатом и крупным палтусом. Поведение, когда они поднимаются на поверхность, и вы видите, как он размахивает акулой в воздухе — это потому, что он не может проглотить ее целиком. В этом видео странно, что акула не уплыла от морского льва, ведь она плавает быстрее и ныряет глубже. Но он как-то смог ее поймать».

В то время как крупная голубая акула является достойным противником для взрослого морского льва, многие другие виды акул представляют собой более уязвимую добычу. Длина большинства из них не превышает одного метра, а 80 процентов — не более 1,8 м. Так что крупных размеров достигает лишь довольно небольшой процент акул, и еще меньший процент из них представляет собой какую-либо опасность для человека.